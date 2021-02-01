Статистика: самая низкая ожидаемая продолжительность жизни – в Ида-Вирумаа и Вырумаа

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Рост ожидаемой продолжительности жизни в Эстонии замедлился, но здоровым ее население живет дольше, следует из данных Департамента статистики.

Годы здоровой жизни эстоноземельцев увеличились. Иллюстративная фотография. Фото: ERR

В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила у жителей Эстонии 78,8 лет. У мужчин этот показатель был 74,4 года и у женщин второй год подряд – 82,8 года. Здоровыми мужчины проживают 55,5 года и женщины – 59,5 лет.

В сравнении со статистикой прошлого года у мужчин Эстонии годы здоровой жизни увеличились на год и пять месяцев, а у женщин – на год и 11 месяцев.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Этель Маазинг, ожидаемая продолжительность жизни имела тенденцию роста начиная с 1995 года, однако в 2020 году она в некоторой степени сократилась (-0,07%). "Рост ожидаемой продолжительности жизни замедлился из-за несколько более высокой, по сравнению с последним десятилетием, смертности в прошлом году. И все же изменение минимальное и касается только ожидаемой продолжительности жизни мужчин. У женщин этот показатель остался в сравнении с 2019 годом на том же уровне", – сказала Маазинг.

Показатель здоровых лет жизни в общих чертах оставался стабильным. После небольшого спада в 2018 году наблюдается увеличение количества лет, проживаемых в здоровом состоянии. В 2020 году этот показатель увеличился прежде всего среди жителей эстонской национальности и проживающих в городских регионах.

Эстонские женщины по-прежнему живут заметно дольше мужчин, однако это различие с годами уменьшилось. Если в 1995 году женщины жили дольше мужчин на 12,8 лет, то к 2020 году этот показатель сократился на четыре года и теперь составляет 8,4 года. "Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин Эстонии на сегодня достигла того же уровня, который был у женщин в 1995 году. Однако гендерный разрыв в продолжительности здоровой жизни значительно меньше – всего лишь четыре года в пользу женщин. Таким образом, продолжительность жизни у мужчин хоть и короче, но часть жизни, проживаемой без ограничений в повседневной деятельности, у них больше, чем у женщин", – пояснила Маазинг.

Ожидаемая продолжительность жизни зависит от многих факторов. Более всего она варьируется в части образования: у людей с высшим образованием составляет 82,2 года, а среди имеющих основное образование почти на 10 лет меньше – 72,9 года. В распределении по уездам наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в Хийуском и Харьюском уездах, а самая низкая – в Ида-Вируском и Выруском уездах. Проживающие в Эстонии неэстонцы живут немного меньше, чем эстонцы: 77,4 и 78,9 года соответственно.

В сравнении по странам Балтии самая высокая ожидаемая продолжительность жизни отмечена в Эстонии. В 2020 году этот показатель составил как в Латвии, так и в Литве 75,1 год, причем в обеих странах за прошлый год он снизился: в Латвии на 0,5 и в Литве на 0,3 года. При этом средняя продолжительность жизни в Европе по состоянию на 2019 год была 81,3 года – по этому показателю страны Балтии отстают. В соседней Финляндии ожидаемая продолжительность жизни составляет 82,2 года, что на 3,4 года больше, чем в Эстонии.

В Европе показатель лет здоровой жизни в 2019 году был самым высоким на Мальте (73,5) и самым низким – в Латвии (54,1). У мужчин самый высокий показатель в Швеции (73,8), а самый низкий – в Латвии (52,2). "На фоне среднего по Евросоюзу показатель у мужчин Эстонии хуже, чем у женщин – наши мужчины живут здоровыми на десять лет меньше, чем женщины. У эстонских женщин показатель здоровой жизни отстает от среднего по Евросоюзу на семь лет", – добавила Маазинг.





ERR