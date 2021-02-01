Латвия и Эстония обсуждают укрепление границы

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Дата публикации: Вчера, 17:00 Просмотрено: 152

Латвия и Эстония также обсуждают сооружение физического барьера на границе, ведется поиск возможностей совместно обратиться за европейским финансированием для усиления внешней границы Евросоюза, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

Граница Латвии и Республики Беларусь. Физического барьера пока нет. Фото: Olev Kenk / ERR

Она отметила, что этот вопрос обсуждался в ходе встреч президента Гитанаса Науседы в Киеве с главами других стран, которые участвуют в Крымском форуме.

«(...) все говорят о том, что физический барьер необходим, и мы смотрим на официальные ведомства ЕС, на Брюссель, ожидаем дискуссии на уровне глав ведомств, как можно для внешней границы ЕС использовать европейское финансирование», - пояснила Скайсгирите.

Она также добавила, что велика вероятность образования новой миграционной волны из-за ситуации в Афганистане. У бегущих из страны людей есть два направления: путь на север через страны Центральной Азии по направлению к России или на запад через Турцию.

Советник президента заявила, что Литва будет применять к нелегальным мигрантам из Афганистана заградительные меры, так как до прибытия в Литву они могут выбирать из находящихся ближе безопасных стран.





BNS