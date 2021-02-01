Путин перед выборами распорядился выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

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Дата публикации: Вчера, 16:00 Просмотрено: 145

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей (примерно 115 евро) и военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. В середине сентября в стране пройдут парламентские выборы.

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

В президентском указе говорится о единовременной денежной выплате в размере 10 000 рублей в целях предоставления мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсию.

Некоторым российским гражданам это практически удвоит пенсию, которую они получат в месяц выборов. Средний размер пенсии в России, по оценке Министерства труда страны, составляет 15 744 рубля.

22 августа на предвыборном съезде партии "Единая Россия" Путин заявил, что пенсионеры больше всего страдают от инфляции и предложил выплатить каждому из них по 10 тысяч.

Президент не состоит в партии, но участвует в её предвыборных мероприятиях.

По данным Центробанка РФ, годовая инфляция в стране составляет 6,5%.

Выплаты военнослужащим и пенсионерам, анонсированные президентом Путиным, обойдутся бюджету более чем в 500 млрд рублей, подсчитал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Выборы в Государственную думу России пройдут 17-19 сентября.





ERR