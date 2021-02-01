Ратас: налоговая система устарела

Дата публикации: Сегодня, 13:19 Просмотрено: 131

Налоговая система – это инструмент, с помощью которого мы сможем сократить неравенство и бедность в стране, а также повысить уровень жизни населения и конкурентоспособность предприятий.

Юри Ратас, спикер парламента. Фото: Siim Lõvi

Об этом заявил председатель Центристской партии и спикер парламента Юри Ратас в своей вступительной речи на экономической конференции "Наш выбор - какой мы хотим видеть Эстонию?"

По его мнению, налоговую систему Эстонии необходимо обновить, чтобы она начала работать на благо людей.

"Общая налоговая нагрузка определяет объем общественных благ. Большое значение имеет и структура налогов: в каких долях распределены налоговые поступления с производства, потребления и собственности", - сказал Ратас.

Он подчеркнул, что принести пользу всем людям налоговая система может в том случае, если она соответствует новым целям и учитывает изменения экономической среды.

"Мы все хорошо помним, сколько сомнений было относительно повышения не облагаемого налогом дохода. Но потом стало понятно, что благодаря этому шагу доход людей, чья заработная плата ниже средней, увеличился, и, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), неравенство в Эстонии сократилось. Таким же хорошим примером может послужить своевременное понижение акцизов, за счет чего увеличился наш общий доход", - пояснил он.

Ратас добавил, что в течение последнего десятилетия в организации работы предприятий, труда и потребления произошли существенные изменения. К новым явлениям последнего десятилетия относятся экономика совместного потребления, электронные услуги, трансграничная торговля и удаленная работа.

"Если посмотреть на произошедшие изменения с позиции налогообложения, то, вопросов возникает, пожалуй, больше, чем ответов. К примеру, кто и сколько должен платить налогов? Однако, ясно то, что Эстония должна быть конкурентоспособной и в новых условиях", - отметил Ратас.





ERR