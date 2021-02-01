Байден: страдания людей в аэропорту Кабула – неизбежность

В стране и мире / В миреБайден: страдания людей в аэропорту Кабула – неизбежность
Дата публикации: Вчера, 12:30 Просмотрено: 148
Попадающие в СМИ сцены страдания людей, пытающихся попасть на борт самолета в аэропорту Кабула – это нечто неизбежное, заявил в воскресенье президент США Джо Байден.
"Жесткие, леденящие кровь сцены, которые мы видим при эвакуации, – это то, что мы видели бы там в любом случае, вне зависимости от того, когда приступили бы к эвакуации", цитирует слова Байдена во время его выступления в Белом доме новостное агентство "Интерфакс".
Байден заверил, что переживает за ожидающих эвакуации людей в Афганистане. По его словам, с 14 августа армия США эвакуировала из аэропорта Кабула 28 000 гражданских лиц, а с июля в целом – 33 000 человек.
В августе движение "Талибан" захватило все крупные афганские города, включая Кабул. В связи с этим США были вынуждены активизировать эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула. Сам аэропорт находится под охраной американских военных.
ERR