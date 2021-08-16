В августе и октябре пройдет регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

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На следующей неделе, в среду 25 августа, в 10.00 на домашней странице Фонда интеграции начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Не успевшим зарегистрироваться жителям Ида-Вирумаа советуют не переживать: в октябре откроется следующая возможность. Учиться можно будет как очно, так и в интернет-среде.

Руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова советует: выбрать самую подходящую для вас форму изучения эстонского языка вам поможет консультант. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

По словам руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар, в августе на курсы могут записаться 1456 человек. Курсы пройдут с сентября по декабрь, объем -120 академических часов; обучение на уровни от А1 до С1. За неделю до открытия регистрации на сайте будет размещено расписание занятий. Зарегистрироваться на курсы можно только при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

Не исключено: с очного – в онлайн

- В контактной форме принять участие в курсах можно будет в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви, Кохтла-Ярве (в т.ч. в Ахтме), Силламяэ и Нарве. Но, регистрируясь, человек должен понимать, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом может измениться, и тогда придется перейти с очного обучения в онлайн, - предупреждает Ирене Кяосаар. И говорит, что время показало: не легко, но люди научились перестраиваться. «Способность учиться через интернет возросла», - констатирует Кяосаар.

В октябре Фонд интеграции предложит еще 240 учебных мест в контактной форме в городах Ида-Вирумаа и 128 учебных мест в интернет-среде.

Плюс еще 500 человек

Руководитель Фонда интеграции информирует, что к тем почти полутора тысячам человек, которые зарегистрируются на курсы эстонского 25 августа, уже сегодня добавились 500 человек, которые примкнут к обучению в этом семестре.

- Несколько лет мы приглашаем всех желающих перед началом курса обучения прийти к нам на предварительные консультации, чтобы протестировать свое знание языка, получить рекомендации специалистов. Через наши консультации в этом году прошли 500 заинтересованных в обучении человек. И мы посчитали, что это уже достаточно мотивированные для изучения языка люди, поэтому включаем их в состав групп, которые будут формироваться после онлайн регистрации 25 августа, - объясняет Ирене Кяосаар.

Нацелены на развитие определенных навыков

В Нарвском Доме эстонского языка в новом учебном сезоне откроются 18 групп обучения. По словам руководителя этого учреждения Анны Фарафоновой, в 13 из этих групп можно будет подготовить себя к сдаче эстонского языка на категории от А1 до С1, а в остальных группах обучение нацелено на развитие определенных навыков – например, письмо, чтение, произношение. Последняя из перечисленных тема, говорит Анна Фарафонова, особенно актуальна в Нарве. Курс по произношению сначала был предложен учителям детских садов, снискал популярность и был предложен другим группам занимающимся изучением эстонского языка.

Анна Фарафонова:

- Мы постоянно интересуемся, что востребовано нашими учащимися. Например, Таллинн демонстрирует большую потребность в курсах обучения для сдачи языковых категорий. В Нарве же более насущным вопросом является языковая практика или обучение на начальные категории и до В1. Те же, кто имеет категорию В2 или С1, по их словам, нуждаются в оттачивании определенных навыков. Мы предлагаем групповые и индивидуальные занятия, различные программы, которые отличаются от «классических». Например, группу ведет не учитель, а ученик, он может самостоятельно выбрать тему занятий, учитель же только курирует. Результативность обучения в таких группах очень высокая. Устраиваем просмотры фильмов на эстонском языке, устраиваем встречи с интересными людьми, в этом семестре собираемся приглашать их из сферы культуры и моды.

Есть много возможностей

Фонд интеграции напоминает, что начинающиеся в сентябре курсы – это одна из возможностей изучать эстонский язык бесплатно. Но есть еще ряд других: например, курсы эстонского языка на уровень В1, предусмотренные для граждан третьих стран (в сентябре будет предложено 250 учебных мест и в январе - еще 250 учебных мест); обучение языку с нулевого уровня до уровня B1 для ходатайствования об эстонском гражданстве; кафе эстонского языка; клубы эстонского языка; различные мероприятия домов эстонского языка для получения языковой практики.

НАША СПРАВКА:

Сайт Фонда интеграции: https://www.integratsioon.ee/

Дополнительную информацию о возможностях изучения и практики эстонского языка, а также о прохождении консультации можно получить по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте href="mailto:info@integratsiooniinfo.ee">info@integratsiooniinfo.ee.



Светлана ЗАЙЦЕВА