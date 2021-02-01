В Йыхви снова инициировали вотум недоверия руководству волости

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Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 86

В четверг, 18 августа, на заседании Йыхвиского волостного собрания оппозиция решила инициировать вотум недоверия старейшине Марис Тоомель, ее заместителям Максу Кауру и Юри Конраду, а также председателю комиссии волостного собрания по образованию Майту Сеппу.

В Йыхви продолжается борьба за власть. Фото: ERR

Заявление о выражении недоверия подписали семь депутатов волостного собрания. Они недовольны ситуацией, сложившейся вокруг директора Йыхвиской русской основной школы Ирины Шульгиной, передает Põhjarannik.

На прошлой неделе Шульгина получила письменный выговор от старейшины Марис Тоомель. Волостная управа не стала увольнять Шульгину, но поставила ей условие "немедленно прекратить деятельность, наносящую ущерб репутации ее работодателя".

Чтобы выразить недоверие, нужно 11 голосов, поскольку в волостном собрании 21 депутат.

Последний раз власть в Йыхви менялась 17 июня. Тогда на пост старейшины была избрана реформистка Марис Тоомель.





ERR