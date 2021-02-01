В РФ разработали законопроект о запрете въезда русофобов в страну

Дата публикации: Сегодня, 15:00 Просмотрено: 77

Подготовленный в России законопроект запретит въезд лицам, проявляющим в отношении страны "откровенную русофобию".

Флаг России. Иллюстративное фото: Pixabay

Председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн пояснил, что запрет предлагается вводить, "если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов".

По словам Хинштейна, "документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".





ERR