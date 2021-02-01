В РФ разработали законопроект о запрете въезда русофобов в страну

В стране и мире / В миреВ РФ разработали законопроект о запрете въезда русофобов в страну
Дата публикации: Сегодня, 15:00 Просмотрено: 77
Подготовленный в России законопроект запретит въезд лицам, проявляющим в отношении страны "откровенную русофобию".
Председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн пояснил, что запрет предлагается вводить, "если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов".
По словам Хинштейна, "документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".
ERR