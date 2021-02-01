Юха Ааре: маленькая лодка Эстонии вытянула за собой Россию из болота СССР

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20 августа исполняется 30 лет с момента восстановления независимости Эстонской Республики. Журналист, политик и один из основателей Движения эстонских зеленых Юхан Ааре считает, что после общих хороших моментов Эстония не должна хлопать дверью перед Россией.

Фото: MARKO MUMM

Во второй половине 80-х годов Ааре начал выпускать отвечающую дузу перестройки программу "Панда", которая занималась вопросами окружающей среды. Там как раз и был поднят вопрос добычи фосфоритов в Ида-Вирумаа.

Можно сказать, что именно благодаря Юхану Ааре зародилось движение, которое привело к восстановлению независимости Эстонии. План советских властей начать добычу фосфоритов в Ида-Вирумаа вызвал серьезную волну протестов, которая позже переросла в Поющую революцию.

Ааре говорит, что одной из главных ошибок властей был созыв Съезда народных депутатов СССР. "Он стал сценой, где собирались вместе депутаты всех других советских республик. Видимо, в Кремле не представляли, что там мы сможем распространять свои идеи", — вспоминает политик.

"Во время конгресса люди собирались вместе и обменивались идеями и мыслями. Самое важное, что на нам удалось заручиться поддержкой Ельцина и его окружения, а также Александра Яковлева, главного советника Горбачева", — рассказывает Ааре.

16 ноября 1988 года эстонский парламент принял Декларацию о государственном суверенитете Эстонской ССР. По его словам, зародившаяся в Эстонии идея об объявлении суверенитета советской республики была гениальной, так как, по сути, не противоречила Конституции СССР, и на нее нельзя было нападать как на антисоветскую деятельность.

Поэтому на конгресс в 1989 году эстонская делегация привезла с собой три большие идеи, которые тут же начала развивать: суверенитет советских республик, экономическая независимость и отмена пакта Молтова-Риббентропа.

"За девять месяцев мы достигли того, что Борис Ельцин, который тогда был

председателем Верховного Совета РСФСР, понял, что Советскому союзу осталось просуществовать совсем недолго и единственное решение — провозгласить суверенитет РФ", — подытожил Ааре

Тем самым эстонские депутаты создали благотворную почву, чтобы решить связанные с развалом СССР проблемы более-менее мирным путем. "Если бы Ельцин не провозгласил суверенитет России, то, скорее всего, этот процесс не прошел бы так гладко", — подчеркивает политик.

"Но так как маленькая лодка Эстонии вытянула Россию из болота вместе с декларацией о суверенитете, то это тотально поменяло ситуацию", — подчеркивает Ааре.





DELFI