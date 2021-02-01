Более 70 процентов работников в возрасте 35–54 лет страдают от стресса на работе

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Свежее исследование Seesam kindlustus показало, что год коронакризиса нанес наибольший урон трудовой жизни работников в возрасте от 35 до 54 лет: в течение последнего года более 70 % опрошенных испытывали обусловленный работой стресс, сообщила в среду BNS пресс-служба предприятия.

Иллюстративное фото: isz.minsk.by

Связанные со стрессом на работе постоянное чувство усталости, негативный настрой и трудности с концентрацией директор по маркетингу Seesam Тийа Преэм назвала лишь вершиной айсберга .

«На основании результатов нашего исследования благополучия труда вырисовывается очень четкий профиль наиболее изнуренного работника. Вероятнее всего им является ключевой сотрудник фирмы в расцвете трудоспособного возраста — руководитель или предприниматель, который проживает в одном из крупнейших городов Эстонии. Это должности, на которых на пике кризиса была сосредоточена ответственность за прием быстрых и непростых решений», — сообщила Преэм.

По словам респондентов возрастной группы 35–54 лет, стресс на работе проявляет себя, как правило, в постоянном чувстве усталости, а также в негативном настрое и трудностях с концентрацией. «В самых экстремальных случаях люди и вовсе отметили, что из-за стресса на работе они избегали общения с клиентами или коллегами и по утрам не хотели приступать к работе. А это уже является признаком очень серьезного стрессового состояния», — отметила Преэм.

Тенденция вызывает еще большую тревогу, поскольку каждый десятый респондент 35–44 лет ничего не предпринимает для смягчения стресса, не зная, с чего начать. Примерно столько же респондентов не обращают внимания на проявления стресса: они уже смирились с тем, что это неотъемлемая часть ответственной работы. По сравнению с другими возрастными группами среди опрошенных в возрасте 35–44 лет, а также среди 45–54-летних респондентов наполовину больше людей принимают для смягчения стресса успокоительные или улучшающие сон пищевые добавки.

По словам Преэм, исследование показало, что на самом деле у испытывающих проблемы работников есть различные предложения, как работодатель мог бы лучше поддерживать их в вопросах здоровья. В основном респонденты из возрастной группы с наиболее изнуренными работниками отмечали, что в целях укрепления здоровья рассчитывают на компенсацию работодателем расходов на занятие спортом и страхование здоровья, которое позволяло бы, например, быстрее попадать к врачу-специалисту и обеспечивало лучший доступ к услугам восстановительного лечения и профилактическим медосмотрам.

Почти пятая часть опрошенных из этой возрастной группы была бы благодарна работодателю за возможность работать с более низкой частичной нагрузкой. Примерно столько же респондентов ценят готовность руководства обсуждать связанные со здоровьем темы и оказывать эмоциональную поддержку. «Деньги никогда не являются приоритетом, люди хотят, чтобы их заметили, и им важно чувствовать, что окружающие искренне заботятся о них и об их здоровье», — считает Преэм.





BNS