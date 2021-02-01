Почему в Эстонии пациент последним узнает о смене семейного врача?

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В случае, если семейный врач желает отказаться от своего списка пациентов, Департамент здоровья должен найти нового специалиста, однако системы автоматического оповещения пациентов пока нет, поэтому люди могут узнать о смене врача постфактум.

Иллюстративное фото: Freepik

"Бывают ситуации, когда человек, давно не посещавший семейного врача, узнает, что ему назначен новый. Причины, по которым меняются семейные врачи разные: списки объединяются, разделяются, семейные врачи выходят на пенсию. До этого оповещением о смене врача должен был заниматься сам семейный врач, который уходит с поста. То есть, если он уходит с работы, то должен сообщить пациенту о назначении нового", - сказал в программе "Утро доброе!" на Радио 4 руководитель отделом коммуникации Департамента здоровья Имре Каас.

Департамент здоровья хотел бы, чтобы была система, которая оповещала автоматически о том, что объявлен конкурс и у пациента будет новый семейный врач. Однако сейчас такой системы нет. "Департамент здоровья изучает возможности, как это сделать правильно: отправлять СМС, электронное письмо или письмо по почте. Пока мы только ищем такие решения", - отметил Каас.

По его словам, основное препятствие в современной электронной Эстонии заключается в том, что имеется слишком много разных систем, которые не общаются между собой. "Разумеется, нашему департаменту было бы проще, если бы у нас был доступ к различным системам оповещения, где есть данные пациента, чтобы мы сами могли отправлять те же самые СМС-сообщения. Надо признать, сейчас у нас таких возможностей нет", - пояснил Каас.

У пациента есть право на смену семейного врача

Сменить семейного врача можно на основе письменного заявления. "Если человек найдет себе семейного врача по месту жительства самостоятельно, и у того окажется место в списках, то можно подать письменное заявление. Если врач его подтвердит, то процесс закончен. Такое право у пациента есть", - сказал Каас.

Однако у многих семейных врачей просто нет свободного места в списках. "Это касается врачей, которые особенно популярны. Поэтому не в каждом регионе получается найти удобного семейного врача, особенно эта проблема остро стоит в регионах и деревнях, где списки большие, а количество врачей не слишком. Проще найти семейного врача в городе. Однако если учитывать тот факт, что в Эстонии зарегистрировано около 700 семейных врачей, то выбор все таки есть", - сказал Каас.





ERR