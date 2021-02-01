Откуда можно свободно въезжать в Эстонию с 16 августа?

Дата публикации: Вчера, 15:40 Просмотрено: 167

В Министерстве иностранных дел Эстонии обновили список стран, из которых можно свободно и без ухода на карантин приезжать с 16 по 22 августа, сообщает Sputnik Meedia.

Иллюстративное фото: Pexels

Согласно данным МИД Эстонии, в "зеленом" списке безопасных стран, где показатель кумулятивной заболеваемости в последние две недели не превышал 75 случаев на 100 000 населения, находятся уже 11 стран – Болгария, Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Польша, Румыния, Германия, Словакия, Чехия, Венгрия и Ватикан. Из этих 15 государств можно въезжать в Эстонию совершенно свободно. Напомним, что на прошлой неделе в этом списке было 15 стран, из него выбыли Австрия, Норвегия, Швеция и Словения.

В "желтом" списке относительно безопасных стран, где показатель кумулятивной заболеваемости находится в пределах от 75 до 200 случаев, фигурируют Австрия, Италия, Люксембург, Норвегия, Словения, Финляндия, Швеция и Швейцария.

Тем, кто приехал из этих 8 стран, придется предоставить или справку о том, что он переболел COVID-19, или сертификат о прохождении полного курса вакцинации, или документ о негативном результате теста на коронавирус. Если таких документов нет, то прибывающему следует пройти тест на COVID-19, после чего ожидать его результатов по месту жительства в Эстонии.

"Красный" список увеличился до 16 стран, где кумулятивная заболеваемость превышает 200 случаев на 100 000 населения, в него попали Андорра, Бельгия, Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Мальта, Монако, Франция, Португалия, Сан-Марино, Дания и Великобритания.

Всем приезжающим из этих стран необходимо будет провести 10 дней на карантине. Срок самоизоляции можно сократить, если дважды сдать негативный тест на коронавирус.

Без ограничений въезд в Эстонию разрешается лицам, прошедшим курс вакцинации или переболевшим COVID-19 в последние полгода. Дети до 12 лет, водители международного грузового транспорта и дипломаты освобождаются от изоляции и тестирования.

Подробную информацию о действующих при въезде ограничениях можно получить на сайте МИД Эстонии, она обновляется каждую неделю.

Как писал Sputnik Meedia, с 12 июля в Эстонии начали действовать новые правила въезда в страну для жителей государств, не входящих в Евросоюз.

Согласно этим правилам, перед въездом в республику непривитые от коронавируса иностранцы из третьих стран обязаны не позднее чем за трое суток пройти тест на COVID-19 или не позднее чем за двое суток протестироваться на антитела. Вакцинированные лица из всех третьих стран могут посещать Эстонию без каких-либо ограничений.

Кроме того, с 9 августа все лица, прибывающие в Эстонию из третьих стран, должны заполнять анкету пересечения границы.

Ранее заполнять анкету были обязаны только те лица, которые должны были соблюдать режим самоизоляции, а также все авиапассажиры.

Во избежание очередей анкету для пересечения границы лучше заполнить в электронном виде или на бумаге, распечатав ее с сайта www.kriis.ee или с сайта Департамента здоровья.





Sputnik Meedia