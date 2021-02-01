SEB: Молодые люди ценят практику по специальности

Дата публикации: Вчера, 14:45 Просмотрено: 133

По данным исследования банка SEB, более 70% молодых людей в Эстонии прошли практику по специальности, что выводит нас на первое место среди стран Балтии. Во всех трех странах основной причиной, по которой молодые люди хотят пройти практику, является получение опыта работы по выбранной специальности. Молодые люди в Эстонии считают, что практика, помимо прочего, помогает проверить правильность выбора профессии и получить более глубокое представление о своей сфере деятельности.

Иллюстративное фото: hm.ee

«Количество молодых людей, которые хотят получить практический опыт по своей специальности и подают заявки на участие в программе практики SEB Youth Lab, растет год от года. В этом году мы получили рекордное количество заявок. В странах Балтии заявки поступили в общей сложности более чем от тысячи молодых людей, и за лето более 70 из них присоединились к нашей команде. Наибольший интерес вызвали сферы информационных технологий, развития бизнеса, работы с персоналом и обучения. Помимо профессионального опыта, этим летом мы предложили нашим временным коллегам гибкие возможности работы, достойную зарплату и разработанную специально для них программу роста молодых специалистов», — сказала руководитель отдела кадров и обучения SEB Маргит Пугал.

40% респондентов считают наиболее ценной практику продолжительностью от четырех до шести недель. Мы рады сообщить, что программа практики Youth Lab следует именно этому принципу и длится с начала июля до середины августа, в общей сложности шесть недель. Помимо повседневной работы по специальности, в рамках международной инновационной лаборатории молодые люди раз в неделю искали решения проблем банковского сектора с точки зрения начинающей компании.

«Разработкой новых бизнес-идей занимались 12 международных команд, в каждой из которых были участники из Эстонии, Латвии и Литвы. Молодые люди прошли этапы определения бизнес-проблемы, исследования клиентов и рынка, дизайна услуги и разработки прототипа. Кроме того, опытные коучи учили практикантов, как создать бизнес-модель и как произнести убедительную «лифтовую» речь. В этом путешествии каждой команде помогали менторы SEB и эксперты в различных областях. Марафон по дизайну услуг Youth Lab показал, что клиенты ожидают от мира финансовых услуг быстрой адаптации, персонального подхода и цифровых решений. Исходя из этого практиканты из трех стран Балтии совместно разработали дюжину инновационных банковских решений будущего, например, в области инвестиций и цифровых услуг», — прокомментировала менеджер по инновациям SEB Кристийна Краузе.

«Почти треть молодых людей в Эстонии считают практику уникальной возможностью продемонстрировать свои навыки потенциальному работодателю и впоследствии остаться работать на предприятии. Это подтверждает и наш прошлогодний опыт: каждый третий практикант после летней практики остался работать в SEB на более длительный срок. Некоторые из тех, кто проходил летнюю практику в SEB, пришли в банк на работу позже, после окончания учебы. Активных, целеустремленных и амбициозных коллег с радостью примут в любую команду. Тем более что поиск и привлечение молодых талантов в последние годы становится все более сложной задачей», — добавила Пугал.

Почти треть молодых людей, которые не смогли пройти практику по специальности, в качестве причины называют отсутствие мест для прохождения практики в своей области. Около тридцати процентов опрошенных сразу пошли на работу и поэтому не нашли времени для прохождения практики. Только 9% считают, что практика не дает никаких преимуществ на рынке труда.

Опрос SEB проводился с конца мая по конец июня 2021 года. В общей сложности в странах Балтии опрошено 1500 человек в возрасте 18-25 лет, из них 500 — в Эстонии.





BNS