Полиция будет проверять соблюдение ограничений

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С понедельника, 16 августа, согласно распоряжению правительства, для предупреждения распространения вируса Департамент полиции и погранохраны будет проверять соблюдение установленных ограничений.

Иллюстративное фото: ARGO INGVER

По словам помощника руководителя кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, причиной привлечения Департамента полиции и погранохраны к проверки соблюдения ограничений стала чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, о которой Департамент здоровья объявил 11 августа в связи с быстрым распространением дельта-штамма в Эстонии. После этого Департамент здоровья подал ходатайство о привлечении Департамента полиции и погранохраны, с чем последний согласился. Решение было одобрено распоряжением правительства.

По словам Трея, полиция будет проверят соблюдение требований карантина и самоизоляции, а также соблюдение действующих ограничений при пересечении границы, как это было весной. Кроме того, полиция будет осуществлять надзор за выполнением требования носить в маску в местах, где это обязательно, а также проверять выполнение требований, установленных для организаторов мероприятий, например, то, проверяют ли организаторы на входе на мероприятие документы, подтверждающие пройденный курс вакцинации или перенесенную болезнь.

Трей добавил, что по сравнению с весной изменилось то, что если раньше вести делопроизводство по нарушениям мог только Департамент здоровья, то вступившие в силу изменения Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними теперь дают такую возможность и Департаменту полиции и погранохраны.

„Но, конечно же, первостепенная задача полиции – беседовать с людьми и объяснять им необходимость соблюдения ограничений. Людям надо дать и время, чтобы привыкнуть к действующим ограничениям", – сказал он.

По словам Трея, опыт проведения таких проверок весной показал, что большинство предприятий и людей соблюдают ограничения. "Мы надеемся и сейчас, что люди понимают необходимость уставленных ограничений для замедления распространения вируса, чтобы в Эстонии жизнь могла оставаться в нормальном русле", – сказал Таго Трей.

Департамент полиции и погранохраны будет осуществлять проверки до 31 декабря. Полномочия в оказании помощи Департаменту здоровья прекратятся и в случае отмены чрезвычайной ситуации.





Виктория Корпан

пресс-секретарь

Департамента полиции и погранохраны