В Таллиннском аэропорту закрыли выставку против Лукашенко

Дата публикации: Сегодня, 15:27 Просмотрено: 49

В Таллиннском аэропорту досрочно закрыли выставку центра Fotorafiska о выступивших против диктатуры Александра Лукашенко женщинах. По словам представителей аэропорта, после открытия выставки сразу последовала негативная реакция и из соображений безопасности ее решили закрыть.

Спецвыставка Fotografiska “Беларусь будущего. Сила женской воли”. Автор: Iryna Arakhouskaya

Глава отдела коммуникации Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс рассказала ERR, что речь идет о площади, которую центр Fotografiska арендует для рекламы своих выставок. Центр рекламировал свою деятельность и в этот раз, но из-за периода отпусков политический подтекст выставки не обсудили.

"После открытия выставки сразу последовала реакция. Иногда картины оказывались на полу или перевернуты. Мы поддерживаем взгляды Эстонии на политику Белоруссии, но из соображений безопасности мы не можем допустить возникновения политического накала на территории аэропорта", – объяснила Хольтс.

По ее словам, аэропорт принципиально воздерживается от политических выставок и реклам: "В аэропорту действуют повышенные требования безопасности, поэтому наша задача избегать напряженности. Безопасность пассажиров превыше всего".

Решение аэропорта закрыть выставку в социальных сетях раскритиковал бывший министр иностранных дел Урмас Паэт. Он считает, что такое поведение неприемлемо, особенно в ситуации, когда люди продолжают борьбу против диктатуры, а жертвой режима помимо своего населения также стали Литва, Латвия и Польша.

Паэт заявил, что видел в других аэропортах фотографии и выражение поддержки противникам диктатуры в Белоруссии: "Самое малое, что могут сделать руководство Таллиннского аэропорта и его владелец в лице Эстонского государства – быстро вернуть выставку. Тогда, может быть, будет менее стыдно".

"Беларусь будущего. Сила женской воли" – документальный взгляд на мирные протесты белорусов против несправедливости, подготовленный белорусскими фотографами и объединяющей визуальных художников платформой SHKLO.

Предполагалось, что выставка в аэропорту будет открыта до конца года. Сейчас она доступна в виртуальном зале центра Fotografiska.





ERR