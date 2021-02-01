Сколько нужно России на захват стран Балтии?

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Очередной сценарий "захвата" Россией стран Балтии представил в своей статье американский эксперт. Он даже указал время, которое есть у Москвы для реализации "коварного плана", пишет Sputnik Meedia.

Иллюстративное фото: Лев Федосеев / ТАСС

В случае гипотетического военного вторжения России на территорию стран Балтии - Латвии, Литвы, Эстонии - у Москвы будет не более ста часов для того, чтобы взять под контроль Ригу, Вильнюс и Таллин.

К такому выводу на страницах издающегося в США журнала The National Interest пришел магистр Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов Себастьян Роблин.

По его мнению, успех российской военной операции будет зависеть от того, успеют ли вооруженные силы РФ поставить НАТО перед уже сверившимся фактом.

"Российское вторжение будет зависеть от быстрого захвата Прибалтики менее чем за сто часов, что станет свершившимся фактом, прежде чем НАТО сможет эффективно отреагировать", — пишет Роблин в статье "Сувалкский коридор - ахиллесова пята НАТО против России?".

И это, по мнению эксперта, для Москвы вполне решаемая проблема. Автор напомнил, что еще в 2016 году аналитики американского стратегического исследовательского центра RAND предупреждали, что захватить Эстонию и Латвию Россия способна за время от 36 до 60 часов.

Вместе с этим, по мнению Роблина, Россия запустит мощную информационную кампанию, с целью склонить мировое сообщество к мнению о том, что НАТО поступит опрометчиво, если начнет войну против российского "гуманитарного вмешательства".

"По сути, Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят пойти на риск ядерной войны, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии", — резюмировал эксперт.

Оценивая способность прибалтийских государств сдержать наступление до ста часов, автор статьи признал это маловероятным - они не могут остановить "российское вторжение" в одиночку.

"Никто не управляет танками или реактивными истребителями, вместо этого их легкие пехотные армии запасаются противотанковыми ракетами "Джавелин" в надежде, что они смогут задержать захватчиков на несколько дней", — добавил Себастьян Роблин.

Подводя черту под своими рассуждениями о российской агрессии, эксперт признает, что сейчас "вторжение России в Прибалтику остается маловероятным", но когда-то "это может произойти".

Известно, что различные сценарии "захвата" Россией стран Балтии публиковались на страницах западных СМИ неоднократно.

Об угрозе "российского вторжения" заявляли и прибалтийские политики самого высокого уровня.

Некоторые из них даже называли точное время, когда такое произойдет. Так, к примеру, министр обороны Эстонии Калле Лаанет считает, что ждать осталось недолго - до осени. В марте текущего года он заявил, что тренировку "перед вторжением" Москва проведет во время предстоящих в сентябре российско-белорусских учений "Запад-2021".

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"Эстонии необходимо как можно скорее восполнить пробелы и недостатки в ключевых оборонных возможностях, поскольку уязвимость делает особенно маленькую страну мишенью", — заявил Лаанет.

В Москве к подобным страшилкам уже давно относятся как к фантазиям, позволяющим вытаскивать из карманов налогоплательщиков дополнительные средства на военные нужды. Также демонизация России необходима и блоку НАТО, которому после распада СССР приходиться сочинять антироссийские небылицы для оправдания своего дальнейшего существования.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают, что у Москвы не было и нет планов агрессии против кого бы то ни было, а тезис о "российской угрозе" используется НАТО для наращивания своего военного присутствия у границ России.





Sputnik Meedia