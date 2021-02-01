Навальный: называйте меня Алексей ”Док Браун”

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Дата публикации: Сегодня, 14:36 Просмотрено: 67

Политик Алексей Навальный написал в Facebook о новых обвинениях.

Фото: TIIT BLAAT

Ну а теперь называйте меня Алексей ”Док Браун” Навальный или Марти Макнавальный.

Потому что с позавчерашнего дня я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени.

Приехавший ко мне в лагерь следователь (аж полковник Главного следственного управления!) вручил мне обвинение. Теперь в связи с ”созданием организации, посягающей на личность и права граждан”.

Преступление я совершил в 2011 году, создав ФБК. А доказательством преступности моих действий стало то, что 10 лет спустя, в 2021 году, ”суд” признал ФБК экстремистской организацией.

Серьезно. Я несколько раз перечитывал, в перерывах тряся головой и протирая глаза. Преступление по этой статье может быть только умышленным, а значит, единственный способ его совершения выглядит так:

- В 2021 году я решил стать экстремистом и нарушить права ряда милейших граждан, заработавших миллиарды на коррупции. А еще опубликовать фильм ”Дворец для Путина” (это отдельно в постановлении указано).

- Я долго сидел и думал, как же мне лучше совершить ужасные преступления?

- И придумал: мотну-ка я в прошлое и зарегистрирую организацию, ”посягающую на личность и права граждан”.

- Сказано — сделано. Прямо из камеры СИЗО я полетел в 2011 год и зарегистрировал ФБК.

- А потом, для верности, еще в 2014 году. Цитирую обвинение:

”В неустановленное время в период до 2014 года Навальный А.А., понимая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастает при ее групповом совершении, принял решение о создании организованной группы под своим руководством, в которую вошли Волков Л.М., Жданов И.Ю. и иные неустановленные лица”.

Вот. И каждый раз, когда я возвращался из прошлого, где в результате забавных передряг мне удавалось избежать встречи с Навальным-2011 и Навальным-2014, я убеждался, что действую правильно и мое преступление становится все более устрашающим.

Ну что же, хорошо хоть следователь путинского СК пока не догадались, что я еще и в более раннюю точку времени заглядывал. Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, паззл моего гениального замысла скоро сложится, и вы все поймете.

Один только серьезный прокол я допустил, о чем сейчас очень жалею: когда мотался назад в 2011-й регистрировать ФБК, надо было биткоинов купить





DELFI