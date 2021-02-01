Строительство мола в Нарва-Йыэсуу: власти надеются на поддержку фондов

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Власти Нарва-Йыэсуу рассчитывают на позитивное решение фондов в вопросе строительства нового мола в устье реки Нарвы.

Фото: Архив "НГ"

Ситуация с молом в Нарва-Йыэсуу и глубиной устья реки обсуждается последние 20 лет. На данный момент завершена работа над проектом, сделаны все необходимые оценки и получены разрешения, передает "Актуальная камера".

Город рассчитывает уже этой осенью подать ходатайства на получение финансирования из Фондов устойчивого развития, а также из приграничного фонда EST-RUS. По словам мэра города Максима Ильина, в случае позитивного решения фондов о финансировании проекта, на строительство нового мола уйдет примерно год. Город также рассчитывает на поддержку государства.

"Здесь же не только вопрос экологии, здесь вопрос туризма, здесь и вопрос судоходства. Здесь же вопрос в конечном итоге и безопасности. Если новый мол не будет построен, то скоро вход в реку будет только с российской стороны. С эстонской стороны он будет ограничен, поскольку даже сейчас там средняя глубина - полтора метра", - сказал Ильин.





ERR