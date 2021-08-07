Дни города Нарва-Йыэсуу: пока без праздничного шествия

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Традиционного праздничного шествия на Днях города курортного Нарва-Йыэсуу в этом году не было, но организаторы постарались сделать программу на 6-8 августа по возможности насыщенной и разнообразной: концерты, игры на свежем воздухе, дискотека, спортивные соревнования, конкурсы, арт-встреча, открытие выставки, мастер-классы.

Концерт в Светлом парке в субботу вечером открыл ансамбль из Йыхви Mr. Blues. Затем прозвучали мелодии в исполнении местного музыканта Артура Скугаря. На сцену в этот вечер выходила и легендарная София Рубина-Хантер с группой, а также кавер группа “Valgis”.

И как всегда на Днях города, праздничные события проходили на нескольких площадках: это и Светлый парк, и парк Солнца, и пляж, и стадион у средней школы, и территория краеведческого музея, и Белый зал на Кеск, 3.

В воскресенье в Светлом парке звучали зажигательные мелодии, горячим танцам учили зумба-инструкторы из Нарвы, Кохтла-Ярве, Тарту и Таллинна.

Исполняющая обязанности руководителя Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина объясняет: «Праздничное шествие, как и в прошлом году, отменили по вполне понятным причинам – чтобы в одном месте не было большого скопления народа. Формат всех остальных мероприятий в программе Дней города позволял следовать рекомендациям Департамента здоровья».

По давно заведенной традиции перед началом праздничного концерта в Светлом парке в субботу, 7 августа, город объявил победителей городского конкурса «Красивый дом Нарва-Йыэсуу». В этом году ими стали: в категории бизнес-площадей дом отдыха Vana Olgina mõis (владельцы Марина и Владимир Юдины), в категории «частный дом» лучшими признаны дом Имре и Ангелины Лийв в Синимяэ, а в курортном Нарва-Йыэсуу - дом Ираиды Чубенко и Виктора Истратова и дом Елены Копыл и Эдуарда Хаилова. Хозяевам этих красивых домов городские власти вручили памятные деревянные доски ручной работы с надписью Kodu Kauniks и подарочные карты магазина Bauhof.

Нарвский клуб исторической реконструкции и любителей ролевых игр Karu развернул свою палатку у школы, и, например, можно было поучиться стрелять из «средневекового» лука.

Вечером, в парке Солнца, профессор философии Елена Сергейчик и художник Вера Ланцова на душевной арт-встрече обсуждали вечный вопрос – «Есть, чтобы жить? Или жить, чтобы есть?». Получился интересный диалог со зрителями о том, какой посыл несёт еда, изображённая не только на картинках, но и на постерах и фотографиях.

Тема конкурса песчаных фигур, который проходил на пляже у спа-отеля «Мересуу», звучала в унисон с главным событием нынешнего года – 30-летием со дня восстановления Эстонской Республики - «Моя родина - Эстония». В нём приняло участие 12 команд – как местных жителей, так и отдыхающих. Лучших выбирали не только по виду фигуры, но и по тому, как хорошо подготовились участники фестиваля, и никто не ушёл без подарка. картинах, но и на постерах и фотографиях. А в конце вечера каждого участника встречи ждал сюрприз в виде бумажного цветка-оригами, развернув который можно было прочесть о забытой еде, например, о сушёных снетках или о толокне.

Первых мест в конкурсе песчаных фигур было три, одна из команд – «Папа и девчонки». Они соорудили достоверную карту Эстонии.

Не изменили и еще одной из традиций Дней Нарва-Йыэсуу – провели благотворительный танцевальный зумба-марафон, принять участие в котором могли все желающие. Плата за участие, как всегда, начиная с 5 евро, но можно было вносить и более крупные суммы. В этом году зумба-марафон собрал почти 800 евро, все они пойдут на помощь MTÜ Ayuda, успешно развивающему приют для животных «Пяйте» под Силламяэ.

Краеведческий музей в курортном Нарва-Йыэсуу – традиционное место для ярмарок изделий ручной работы и дней кафе. На этот раз неугомонная Вера Путан организовала здесь День Гурмана от Meie Pagar MTÜ и проводила мастер-классы по приготовлению и сервировке десерта “Павлова” и холодного борща.





Светлана ЗАЙЦЕВА, Наталья СТАРОСТИНА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА, Наталья СТАРОСТИНА