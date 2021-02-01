Таллиннский суши ресторан удивляет количеством скандалов

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Ресторан Sushi Panda, владельцы которого — Александр и Вадим Цивис, известен не только своим ассортиментом блюд, но и количеством скандальных историй. Не выплата заработной платы, домогательства, кредиты, некомпетентное обслуживание — всё это можно услышать в рассказах людей про это заведение. Что же там происходит и действительно ли всё так плохо? RusDelfi решил разобраться что к чему и поговорил с работниками и трудовой инспекцией.

Иллюстративное фото: VALLO KRUUSER

"Когда я устроилась мне не стали делать договор. Каждый раз, когда речь шла о том, чтобы оформить меня официально, они просто кормили "завтраками". Первые две недели после того, как я устроилась, Александр (один из владельцев) постоянно ходил вокруг меня и пытался меня потрогать (мне было 17). Как-то раз во время смены он увёл меня на задний двор, где предложил после работы отдохнуть с ним, за что он обещал бонус и прибавку к зарплате.

Первую зарплату я с горем пополам получила, но вторую они никак не хотели выплачивать. Ей отдавали по частям, а последние 200€ так и не выплатили. На телефонные звонки отвечали грубо, а во время последнего звонка сказали забыть их номер и послали куда подальше. После этого мой номер заблокировали", — рассказала RusDelfi официантка Елизавета.

"Я устроилась туда на работу в декабре 2020 года и уволили меня в январе 2021 за то, что я требовала свою зарплату после 10-го числа, — говорит официантка Яна. — По договору должны выплатить зарплату до 10-го числа месяца. Если были выходные — еще плюс три дня. Дни прошли, но денег так и нет. Я знаю, что я не единственный работник пострадавший там, но надеюсь последний!"

Также Яна рассказывает, что многим договор на руки не выдают, некоторых увольняют со дня и в целом не платят налоги. Помимо этого переходят на личности и позволяют себе оскорблять работников. На кухне, по словам бывшей официантки, драки и вечные споры с персоналом, а сам ресторан никогда не работает по графику.

По словам официантки Екатерины, заработную плату выплачивали то по частям, то наличными. "Каждый раз говорили не пересчитывать, ведь всё ровно, но когда я пересчитывала — всегда не хватало. При переводе тоже происходила постоянно какая-то ”ошибка”: то фамилию не так напишут, то ещё что-то. Деньги приходилось выпрашивать, напоминая по сто раз. Со стороны Александра было очень неуместное обращение: то флирт (официанткам даже 18 лет на тот момент не было), то припадки агрессии и нецензурные высказывания на ровном месте. Ещё были постоянные просьбы, которые не входили в рабочие обязанности, но их просили выполнить ”по-братски”. Например, говорили сбегать в магазин несколько раз подряд то за одним, то за другим", — вспоминает Екатерина.

Некоторые бывшие сотрудники приходили к владельцам требовать невыплаченные деньги, но в ответ им говорили, что "их не знают и впервые видят". Обманывали не только сотрудников ресторана, но и других. Например, фотографа Марию, которую наняли для фотосессии. Договориться о цене так и не удалось. "После этого мне ответили что-то вроде ”не волнуйся, мы обязательно заплатим немного больше пяти евро в час или фиксировано 60-70-80. Но на много не рассчитывай”. Мне говорили: ”сделай по-братски” и спрашивали, нет ли у меня подружек для 32-летнего мужчины. Но я решилась на эту работу, потому что подумала, что это послужило бы мне опытом. В итоге мне ничего не заплатили", - поделилась своей историей в социальных сетях Мария.

Трудовая инспекция

"Мы действительно знакомы с рестораном Sushi Panda (название в регистре Japan Food OÜ). На протяжении многих лет мы консультировали сотрудников, было несколько трудовых споров, а также осуществляли надзор", - ответили в Трудовой инспекции RusDelfi.

С 2019 года нынешние или бывшие сотрудники Sushi Panda (Japan Food OÜ) обращались к юристам трудовой инспекции четыре раза. "Возможно, обращений к нам было и больше, но поскольку звонок на консультационную линию анонимный, компания не обязана предоставлять свои данные. Все вопросы касались невыдачи заработной платы или окончательного расчёта. Консультирующие юристы трудовой инспекции дали совет, как обращаться в комиссию по трудовым спорам для защиты своих прав.

С конца 2020 года сотрудники Japan Food OÜ обращались в комиссию по трудовым спорам трижды. Один спор находится на рассмотрении по делу о потерянной заработной плате, два были закрыты по причине того, что недостатки так и остались не устранёнными 13.03.2020.

Инспекция труда начала надзор над Japan Food OÜ как с точки зрения трудовых отношений, так и с точки зрения рабочей среды, но мы не можем комментировать это до конца разбирательства.

10 января 2018 года в отношении Sushi Panda было возбуждено дело о банкротстве, которое было прекращено по причине угасания. Ранее оттуда к нам также поступали обращения".

RusDelfi попросил Трудовою инспекцию дать советы сотрудникам, с которыми некорректно общаются на работе. "Если работодатель ведет себя ненадлежащим образом, определенно стоит фиксировать эти ситуации, например, написав по электронной почте, что такое поведение неуместно. Цель записи подобных ситуаций — предупредить работодателя о том, что такое поведение неуместно. Кроме того, это будет доказательством в возможных последующих спорах. Разумеется, работник не обязан терпеть такое поведением, поэтому может быть рассмотрен вопрос о расторжении трудового договора сотрудником в чрезвычайных обстоятельствах из-за нарушений работодателя на основании § 91 (2) TLS. Прекращение действия на этом основании повлечёт за собой компенсацию заработной платы до трёх месяцев.

Если работодатель не выплачивает заработную плату, плохо обращается с сотрудниками, дискриминирует и т.д., сотрудники могут обратиться в комиссию по трудовым спорам. В случае невыплаты каких-либо средств необходимо указать, какие это выплаты и за какой период они были не выданы. Должны быть приложены доказательства, такие как электронные письма, в которых работник запрашивает заработную плату, трудовой договор, выписку о переводе и т.д. В случае плохого, оскорбительного и / или дискриминационного поведения со стороны работодателя комитет по трудовым спорам обычно принимает решение о чрезвычайном увольнении, в котором работник требует компенсации в размере трёхмесячной заработной платы. Комиссия по трудовым спорам может уменьшить эту сумму".





DELFI