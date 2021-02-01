Третья волна коронавируса еще не настигла Ида-Вирумаа

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В Ида-Вирумаа, где зарегистрирован самый низкий процент вакцинированных в Эстонии, в начале августа было выявлено всего несколько случаев заражения. По мнению экспертов, пока рано говорить о достижении коллективного иммунитета, поскольку новая вспышка коронавируса пока просто не настигла Ида-Вирумаа.

Нарва. Фото: luxexpress.eu

Кажется, что в Ида-Вирумаа повторяется сценарий прошлого лета, когда в отдельные дни в августе заражались только десятки человек, а в другие дни больных не было вовсе. Крупная вспышка коронавирусной инфекции произошла в уезде только поздней осенью, сообщила "Актуальная камера".

По состоянию на 12 августа в Ида-Вирумаа вакцинированы 43,5%. По данным Департамента здоровья, до сих пор в уезде проходило сравнительно мало массовых мероприятий с участием молодежи, а многие жители уезда уже переболели коронавирусом.

"В какой-то степени сказывается то, что многие жители переболели. Очень многие случаи заражения коронавирусом были ввезены из России, но сейчас среди путешественников все больше людей, желающих вакцинироваться, поэтому и из России в Эстонию ввозят меньше случаев COVID-19. Однако заболеваемость растет во всех уездах Эстонии, поэтому мы должны быть готовы к тому, что в Ида-Вирумаа цифры снова пойдут вверх", - прокомментировала заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По словам главы Нарвской больницы Аго Кыргвеэ, коллективный иммунитет еще недостаточно изучен. Однако нынешний показатель может быть затишьем перед бурей.

"Если к тому времени, когда Ида-Вирумаа настигнет вспышка коронавирусной инфекции, 70% населения Эстонии будут вакцинированы, то мы не достигнем и 50%. До сих пор жители Ида-Вирумаа были относительно примерными, остальные жители Эстонии стремительно передвигались, и, вероятно, что в скором времени ситуация ухудшится, когда дети пойдут в школу", - предположил Кыргвеэ.

Раньше коронавирусная инфекция стремительно распространялась в крупных трудовых коллективах и учебных заведениях Ида-Вирумаа. Однако летом многие люди проводят время на дачах, а до начала нового учебного года остается несколько недель.





ERR