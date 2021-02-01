Танель Кийк: Государство не ставит цели кого-либо увольнять

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Хотя правительство во вторник на совещании кабинета пришло к принципиальной договоренности о процедуре упрощающей работодателям увольнение выступающих против вакцинации и тестирования на коронавирус работников, министр здоровья и труда Танель Кийк на состоявшемся в среду открытом заседании комиссии Рийгикогу по социальным делам подчеркнул, что целью государства не является смещать кого-либо с должности.

Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: DELFI

По его словам, у работодателя есть право на различные методы обеспечения безопасности труда, в том числе есть право требования защищающей прививки и использования защитных средств.

"Вопрос в снижении риков, чтобы в учреждениях среда оставалась открытой и безопасной как для клиентов, так и для работников»,- сказал Кийк, по словам которого все предпринимаемые меры способствуют обеспечению сохранения общества открытым.

Как сообщил портал новостей вещания ERR, в соответствии с предлагаемой поправкой у работодателей появится возможность требовать от людей, работающих на местах с повышенным риском инфицирования, предъявить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста на коронавирус.

"Мы считаем, что в случае широкого распространения коронавируса рабочие места, где сотрудник контактирует с более чем 50 людьми, считаются подверженными более высокому риску заражения. В этих ситуациях целесообразно прежде всего предъявлять справку о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста", - сказал Кийк.

В случае повышенных требований ограничение необязательно составляет 50 человек. "Если мы говорим, например, о сфере социального обеспечения, то более строгие ограничительные меры являются оправданными", - объяснил Кийк.

"Если в течение дня вы контактируете менее чем с 50 людьми, но речь идет о людях с более слабой иммунной системой и пожилых пациентах, то в действительности риск [заражения] выше. На основании этого можно ходатайствовать о вакцинации всех сотрудников, как это сделала Таллиннская скорая помощь. Это необходимо, чтобы минимизировать риски", - отметил министр здоровья и труда.

Правительство также предлагает предоставить работодателям возможность в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор с сотрудниками, если они откажутся предъявить сертификат или откажутся пройти тестирование.

Тестирование на коронавирус по-прежнему оплачивает работодатель. В качестве альтернативы работодатель может реорганизовать работу или потребовать, чтобы работник носил маску, подчеркнул Кийк.

Текст соответствующего постановления предполагается обнародовать в четверг, когда правительство официально утвердит поправки к постановлению о биологических факторах опасности.





BNS