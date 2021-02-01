В июле из России в Эстонию не впустили 240 человек

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В течение июля на эстонской границе развернули 240 человек, пытавшихся въехать в страну из России и не сумевших подтвердить свое соответствие установленным в Эстонии правилам инфекционной безопасности.

Нарвский погранпункт. Фото: TIIT BLAAT

Такие данные в ответ на поступивший из Рийгикогу письменный запрос привел министр внутренних дел Кристиан Яани.

"Соблюдение обусловленных Covid-19 правил проверяется на всех пунктах пересечения границы между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Например, в июле этого года во въезде в Эстонию было отказано 240 лицам, не соответствовавших установленным требованиям", - отметил Яани.

По информации радионовостей ERR, большинство россиян въезжают в Эстонию через границу в Нарве. В июле через Нарву в Эстонию прибыли свыше 20 000 человек, из которых около четверти - граждане России.

Руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва признал, что путешествуют в Эстонию в основном вакцинированные россияне.

"Прививка обеспечивает больше возможностей для путешествий. Для имеющих сертификат вакцинации туристов Эстония сегодня открыта. Главными причинами приезда к нам россияне называют туризм, посещение своих объектов недвижимости или родственников", - рассказал Лийва.

Лийва добавил, что отсутствие сертификата с отрицательным результатом теста на коронавирус или справки о вакцинации в течение июля 170 раз было причиной отказа на въезд из России в Эстонию через Нарву.

Подробнее о правилах въезда в Эстонию гражданами третьих стран можно прочитать здесь.





ERR