Отмечаем День природы Эстонии 14 августа

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Основной темой недели накануне Дня природы станет ознакомление с природоохранными работами. В течение текущей недели по всей стране пройдут походы, семинары и лагеря, приуроченные ко Дню природы Эстонии. Кульминацией серии мероприятий станет празднование Дня природы в субботу в Вийнисту.

Природа Эстонии. Фото: tripzaza.com

9 августа на остаточном болоте Лайузе RMK и Министерство окружающей среды открыли недельную серию походов, на которых будет уделено внимание природным ценностям Эстонии и восстановлению местообитаний. Походы проведут гиды RMK в разных местах по всей Эстонии. Предварительная регистрация: https://www.rmk.ee/eesti-looduse-paeva-retked/osale.

Стартовый пункт серии походов – остаточное болото Лайузе – одно из многих мест, где RMK восстанавливает исчезнувшую среду обитания. На прежней территории по добыче торфа теперь снова формируется биоценоз болота.

«При поддержке Фонда сплочения Европейского союза RMK выполнил в Лайузе различные работы, необходимые для восстановления водного режима местности», – пояснил руководитель отдела охраны природы RMK Каупо Кохв. Для оценки эффективности работ Тартуский университет установил на территории сеть пунктов мониторинга для изучения изменений в балансе парниковых газов, химическом составе воды и растительности на восстановленной территории. Для проведения исследований в Лайузе был построен дощатый настил протяженностью 1,85 км. «Восстановление водного режима остаточного болота на 35,71 га обошлось в 145 тысяч евро», – сказал Кохв.

«Восстановление водно-болотных угодий является одним из важнейших приоритетов природоохранных работ», - подчеркнул вице-канцлер Министерства окружающей среды Марку Ламп. Только в рамках проекта Фонда единства «Приведение в порядок высушенных, истощенных и оставленных торфяников» планируется привести в порядок не менее 2000 гектаров остаточных болот.

В 2014–2023 годах Министерство окружающей среды имеет возможность направить на охрану природы структурную поддержку ЕС в размере 58 миллионов евро.

Слоган Дня природы Эстонии в этом году звучит так: «Знайте природу и культуру своей родины». Торжественное открытие дня состоится в субботу, 14 августа, в 14:00 в Вийнисту. Там под руководством Эстонского общества охраны природы, Looduse Omnibuss и Министерства окружающий среды мы познакомимся с историей нашего старейшего национального парка Лахемаа, отмечающего в этом году первый юбилей, а также обсудим будущее охраны природы с президентом Академии Наук Тармо Соомере. О музыкальном сопровождении позаботятся Виллу Вески и Балтийский джазовый оркестр. День откроет министр окружающей среды Тынис Мёльдер, а ведущим будет Вальдур Микита.

По словам руководителя бюро экологического образования Департамента окружающей среды Пирет Ээнсоо, мероприятия департамента в День природы вызваны желанием сделать доступным изучение природы в родной стране для всех. «Чем больше эстоноземельцев хотят, умеют и могут наслаждаться природой родины, тем лучше для всего общества», – убеждена Пирет Ээнсоо.

В субботу Департамент окружающей среды организует в Пярну семинар, темой которого станет доступность природы для людей с особыми потребностями. В то же время на туристической тропе на пярнуском прибрежном лугу и во дворе Пярнуской пляжной гостиницы можно будет изучать природу, задействовав разные чувства. Во вторник стартует серия обучений, в рамках которой молодые защитники природы соберутся в традиционных лагерях Junior Ranger, проводимых в национальных парках Эстонии.

В этом году мы отмечаем День природы Эстонии уже в четвертый раз. Дата связана с датой рождения первого эстонского заповедника – птичьего заповедника Вайка – 14 августа 1910. Именно тогда Рижское общество естествоиспытателей и пасторат Кихельконна на Сааремаа заключили договор аренды, согласно которому птичьи острова Вайка перешли в пользование Рижского общества естествоиспытателей на шесть лет за пять царских золотых рублей.

Традиционно День природы Эстонии отмечается в первые выходные после 14 августа, в этом году – с 14 по 15 августа. Однако различные мероприятия, связанные с охраной природы, будут проходить на протяжении всей недели https://keskkonnaamet.ee/eesti-looduse-paev.

Идея Дня природы Эстонии состоит в том, чтобы при участии наших природоохранных обществ, ассоциаций, музеев и организаций приглашать людей больше узнавать о природе Эстонии, ценить и беречь ее.





RMK