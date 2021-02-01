"Не верю в идею найти кандидата в президенты с помощью опроса населения"

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Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер не верит в эффективность предложенной лидером социал-демократов Индреком Сааром идеи найти кандидата в президенты с помощью опроса населения.

Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Ken Mürk / ERR

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар выступил на виртуальной встрече партийных лидеров в понедельник с предложением провести исследование мнения населения, чтобы выяснить, кого хотели бы видеть президентом жители Эстонии. По утверждениям Саара, практическую реализацию такого исследования обсуждали в течение полутора часов в понедельник.

Председатель Isamaa ХелирВалдор Сеэдер сказал утром в интервью ERR, что Саар действительно выступил с таким предложением, но тему долго не обсуждали.

"Основное время потратили на обсуждение того, кто мог бы быть подходящим кандидатом. Консервативная партия подтвердила, что у них имеется свой кандидат, которого они надеются выдвинуть в коллегии выборщиков. Что касается предложения Индрека Саара, то известно, что и без того проводятся регулярные исследования на тему того, кто мог бы стать президентом. СМИ их так же заказывали. Никто прямо не одобрил предложение Саара, но если у социал-демократов есть желание, они могут заказать такое исследование", - сказал Сеэдер.

Индрек Саар сказал ERR, что в ситуации, когда подходящий всем кандидат не найден, надо взять моральное обязательство через опрос мнения населения и выявить кандидатов, которые являются самыми популярными по мнению народа.

"В основном это будут имена, которые уже проходили. Однако такая процедура даст возможность тем, кто до сих пор говорил "нет", так как не считал вероятным, что их имя может быть согласовано", - сказал Саар.

Сеэдер отметил, что времени до президентских выборов остается немного, и когда не хватает времени, все становятся нервными. "Опрос этот процесс не упростит", - добавил он.

Один аспект, который, по словам Сеэдера, до сих пор оставался без внимания, заключается в том, что договоренность председателей партий может не учитываться в Рийгикогу.

"Все полагают, что раз пять лидеров партий, то и пять мнений. Однако требуется по меньшей мере 68 голосов депутатов парламента. Во многих случаях проблема в том, что не все члены фракции думают одинаково", - пояснил Сеэдер.

Сеэдер добавил, что не считает правильным, чтобы каждая партия выдвигала своего кандидата. На вопрос, шла ли речь о кандидатуре Юри Луйка, Сеэдер ответил, что общался с ним неоднократно, и он принял решение. "Он хочет уйти из активной политики в дипломатию", - добавил Сеэдер.

Индрек Саар сказал, что председатели партий договорились встретиться вновь в начале следующей недели.





ERR