Евграфов: мне стать кандидатом в мэры Нарва-Йыэсуу, но я отказался

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Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов во вторник объявил о создании своего избирательного союза. На муниципальных выборах политик и его команда будут баллотироваться в Нарвское горсобрание.

Алексей Евграфов. Фото: Sergei Stepanov / ERR

- Насколько мне известно, вас приглашали практически все представленные в Нарве политические силы. Почему в итоге был сделан выбор в пользу собственного избирательного союза?

- Приглашали на самом деле все. Были и другие интересные предложения за пределами Нарвы. Та же Центристская партия предлагала баллотироваться в Нарва-Йыэсуу и стать ее кандидатом в мэры. Но по разным причинам я отказался. Посчитал, что ни один из предложенных вариантов не является самым оптимальным и самым лучшим. Решение пойти своим списком после этого родилось естественным путем.

- Вы раскрыли карты за два с небольшим месяца до дня выборов. Хватит ли этого времени, чтобы привлечь на свою сторону электорат?

- Думаю, что вполне хватит. Если говорить конкретно про меня, то люди видели три года моей работы. Человека надо оценивать не по словам, а по делам, которые были сделаны и делаются. Я думаю, люди видели, что я умею отвечать за решения, которые принимаю. На посту мэра Нарвы я принимал максимальные усилия для того, чтобы город менялся и развивался, но не обещал чего-то нереального.

- Сколько человек войдет в ваш список?

- На данный момент у нас уже есть около 20 кандидатов. Работа с кандидатами продолжается. Тем более, что официально мы только сегодня объявили о создании избирательного союза. Мы приглашаем к себе представителей всех политических сил. Для нас главное желание трудиться во благо города и его развития. Как бы пафосно это не звучало. А политические игры оставим для Рийгикогу.

- Но вряд ли кандидатов будет 100 - как было в Нарве у центристов четыре года назад?

- Конечно, нет. Для нас главное не количество, а качество. Но мы ждем всех, сотрудничать и разговаривать готовы со всеми. Главный для нас приоритет в том, чтобы кандидат мог отвечать за свои слова. Мог нести ответственность за те решения, которые будут приниматься.

- Главная задача вашего избирательного союза - попасть в горсобрание? Или мечтаете о большем?

- Естественно, мы не идем на выборы, чтобы проигрывать. Мы собираемся получить достаточное количество мандатов, чтобы с нами считались. Рассчитываем войти в коалицию.

- Ваши личные амбиции - снова хотите стать мэром?

- Я знаю, что наша команда может принести пользу городу. Но пока рано говорить, где будем работать я и другие наши представители - в горсобрании или управе. В первую очередь все будет зависеть от количества голосов, которое соберет наш список. Это станет лакмусовой бумажкой.

- Ваша давняя соратница Ирина Янович будет баллотироваться в вашем списке или все же пойдет на выборы вместе с EKRE?

- Если члены этой партии или те, кто сейчас входят во фракцию EKRE в Нарвском горсобрании, захотят сотрудничать с нашим союзом или захотят в него войти, то я буду этому рад.

- Какую сумму планируете потратить на предвыборную кампанию?

- Пока сложно сказать. В первую очередь мы рассчитываем на силы своих кандидатов, но будем работать и с потенциальными спонсорами, которые готовы поддержать наш курс на развитие города.

- Ваша оценка последних политических событий в Нарве - удивляет решение центристов избавиться от Катри Райк?

- С Райк продолжается та же история, которая в ноябре прошлого года проходила со мной (Евграфова отправили в отставку с поста мэра Нарвы - прим. rus.err.ee). Конкретных претензий в адрес Катри я не услышал, но в ноябре их не прозвучало и в мой адрес. Идет обычная политическая борьба. На сегодняшний день это борьба за голоса и банальная обида за срыв договоренностей о том, кто с кем будет баллотироваться. С точки зрения развития города это абсолютно не правильный шаг. Мэру надо дать спокойно дать доработать эти два месяца, а в октябре в честной борьбе и в зависимости от количества полученных голосов формировать новую коалицию. Решать, кто будет новым мэром.

- Вы готовы сотрудничать со всеми или из-за былых обид с этим возможны проблемы?

- Никаких обид и разногласий нет. Есть вопросы, которые идут на пользу городу, а есть наоборот. Я готов сотрудничать со всеми, кто не будет заниматься популизмом.

- Как оцениваете публичные конкурсы на руководящие посты в муниципальных структурах Нарвы, проведенные при Катри Райк?

- У меня есть к ним большие вопросы. Как бы нам не хотели показать, что конкурсы были демократичными, выиграли их люди, которых заранее называли победителями. Это больше фикция. Но что было, то было. Думаю, что пусть все так и остается.

- Как должны выглядеть советы муниципальных учреждений?

- Думаю, что один депутат горсобрания мог бы работать в составе одного совета, а не так как сейчас, когда один человек входит сразу в два-три совета.





ERR