Правительство рассчитывает в будущем году заменить Mobiil-ID

Дата публикации: Вчера, 17:13 Просмотрено: 149

Государство объявило тендер на нового поставщика услуги мобильной идентификации. Работающее сейчас решение Mobiil-ID не исчезнет, но это решение, по всей видимости, не останется в качестве государственного. Эстонские власти надеются внедрить новую услугу, не на основе SIM-карты.

ИД-карта. Фото: Siim Lõvi / ERR

Создатель Mobiil-ID и Smart-ID предприятие SK ID Solutions и бельгийская компания Belgian Mobile ID рассматривают возможность участия в тендере.

Первоначально власти были намерены начать использование новой службы идентификации личности с января следующего года, но процесс занял больше времени, чем планировалось, и ожидается, что тендер состоится во второй половине сентября.

"Новое решение должно заработать с 1 июля следующего года", - сообщил ERR заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы (RIA) Маргус Арм.

Десять лет назад SK ID Solutions, совместное предприятие Swedbank, SEB Pank и Telia Eesti, выиграло тендер и с тех пор предоставляет услуги мобильной идентификации Mobiil-ID.

В настоящее время в Эстонии более 225 000 пользователей Mobiil-ID. Однако более популярным оказалось другое решение той же компании - Smart-ID. Им в Эстонии пользуются 580 000 человек.

Преимуществом Smart-ID можно считать то, что услуга не привязана к SIM-карте и является бесплатной для пользователя.

"Если мы посмотрим на то, каким был тендер 11 лет назад, мы искали очень специфичное решение, технологию. На этот раз нам нужно найти новое решение, которое позволит мобильному устройству идентифицировать человека и даст ему возможность пользоваться цифровой подписью", - сказал Арм.

Таким образом, к текущим решениям Mobiil-ID, Smart-ID и ID-карте, вероятно, добавится новое, поддерживаемое государством. Основная идея новой услуги остается прежней - вы можете идентифицировать себя, авторизоваться, где необходимо, а также поставить цифровую подпись.

По словам члена правления SK ID Solutions Лийзы Лукиной, компания планирует продолжить работу с двумя решениями. Государство будет поддерживать Mobiil-ID еще в течение пяти лет после истечения контракта, то есть пользователям услуги нечего опасаться в ближайшем будущем.

"Вероятно, мы продолжим предлагать это решение, но государство уже не будет участником этого процесса. В данный момент мы полагаем, что продолжим предоставлять сертификаты для Mobiil-ID операторам", - сказала Лукина.

SK ID также предлагает услугу мобильной идентификации Mobiil-ID в Литве, где это не государственное решение.

"Сегодня в Эстонии почти 600 000 пользователей Smart-ID. Услуга Mobiil-ID, которая работает на рынке 10 лет, насчитывает 225 000 пользователей", - отметила Лукина, указав на то, что неудобство использования Mobiil-ID и плата для потребителя стали причиной роста популярности второго решения. В то же время Smart-ID выходит дороже для провайдера электронных услуг, который хочет использовать этот сервис для идентификации пользователей.

Тендер заинтересует частные компании, которые могут создавать новые решения для государства

В новом тендере участвуют бельгийская компания Belgian Mobile ID, которая, как и эстонская SK ID Solutions, представляет собой консорциум банков и телекоммуникационных предприятий.

Единственное, что отличает поддерживаемое государством удостоверение личности от других, возможность голосовать на выборах.

"Всегда возникает вопрос, сколько таких решений должно быть на рынке. На данный момент их три: Mobiil-ID, ID-карта и Smart-ID. Два из трех выпускаются государством. Государство решило, что поддержит в дополнение к ID-карте и альтернативу. То есть мы бы хотели предложить нашим гражданам минимум два решения, основанные на разных технологиях, и если что-то случится с одним, можно будет использовать другое", - сказал Арм.

По его словам, есть предварительное условие участия в тендере - решение не должно быть привязано к SIM-карте.

"Нынешняя услуга по-прежнему во многом зависит от SIM-карты. Такое решение не подходит для тендера", - сказал Арм. Он подтвердил, что решение Smart-ID не противоречит условиям тендера.

По словам Лийзы Лукиной, следует подумать, можно ли считать целесообразным внедрение четвертого мобильного решения к уже имеющимся.

Маргус Арм отмечает, что еще одним вариантом для государства может стать разработка собственного решения.

"Компании могут предлагать новые решения, а государство будет их использовать. Предыдущая технология была приобретена 10 лет назад, иногда нужно смотреть, что происходит на рынке, есть ли другие, более современные, технологические решения. Кто знает, через 10 лет это может быть распознавание лица, голоса, отпечатка пальца или что-то еще", - отметил Арм.

Будет ли новая услуга для конечного пользователя бесплатной или за нее, как за Mobiil-ID, придется платить, в условиях тендера не оговаривается и зависит от конкретного предложения.





ERR