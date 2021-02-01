Эстонии напомнили о необходимости заплатить взнос за членство в ОБСЕ

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Дата публикации: Вчера, 14:39 Просмотрено: 183

Казначей Парламентской ассамблеи ОБСЕ напомнил странам-членам организации об обязательстве уплатить ежегодный членский взнос.

Флаги стран, входящих в ОБСЕ. Фото: OSCE

В письме, направленном странам-членам организации, отмечается, что постоянный комитет единогласно утвердил годовой бюджет. Парламентской ассамблеи ОБСЕ на предстоящий финансовый год, который начнется 1 октября 2021 года и завершится 30 сентября 2022 года.

До 1 октября каждое государство-участник должно уплатить членский взнос. Сумма, которую внесет Эстония, составит 6 885 евро. А наибольшую сумму на счет организации должны перечислить США - 418 945 евро. От Франции ждут уплаты 341 130 евро, от Германии - 340 620 евро.

Меньше всего заплатят Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Черногория, Таджикистан и Туркменистан - по 1821 евро.

Основная задача Парламентской ассамблеи – содействие межпарламентскому диалогу, который представляет собой важную составляющую общих усилий по решению проблем в области демократии во всех 57 государствах-участниках, располагающихся как в Евразии, так и в Северной Америке.

Эстонию в ПА ОБСЕ представляют 3 депутата Рийгикогу под руководством реформиста Мати Райдма.





ERR