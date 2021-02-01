Автоматическая мойка машины закончилась ущербом почти на 600 евро

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Обычное посещение автоматической мойки Olerex закончилось для клиента повреждениями машины и влетело в копеечку, поэтому он обратился в Комиссию по потребительским спорам.

Olerex. Фото: ARGO INGVER

Инцидент произошел этой весной: автоматическая мойка не удалась из-за отсутствия необходимого давления воды, и после нее владелец заметил появившиеся на капоте машины царапины.

Работник Olerex тут же предложил новую мойку, которая никак не улучшила результат. Наоборот — после второй мойки царапины появились и на других частях автомобиля.

Работник посоветовал подать Olerex письменную жалобу, что клиент сделал. Устранение причиненного автомойкой ущерба обошлось ему почти в 600 евро. Естественно, клиент хотел, чтобы фирма возместила ему ущерб, и обратился в Комиссию по потребительским спорам.

Сначала представитель Olerex ответил комиссии, что не несет ответственности за причиненный клиенту ущерб. Согласно его оценке, подобный ущерб не мог произойти во время его услуги, так как услуга оказывается таким образом, который исключает возникновение царапин. Предприятие также посчитало, что при заезде в автомойку автомобиль был сильно испачкан, что не позволяло заметить царапины перед мойкой.

Однако комиссия посчитала, что Olerex несет ответственность за причиненный автомобилю ущерб, вне зависимости от того, произошло ли это из-за неверной технологии, свойств используемого устройства, ремонтных работ или других факторов.

Кроме того, по мнению комиссии, важен факт того, что повреждения появились на имуществе клиента, когда оно было у продавца услуги во время осуществления, и на продавца ложится риск случайного повреждения.

Комиссия посчитала, что в данном случае риск имуществу клиента был реализован, поэтому продавец должен возместить потребителю расходы на устранение ущерба, отвечающие стоимости ремонта.





DELFI