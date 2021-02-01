В Йыхви солдат-срочник подделал справку о положительном ковид-тесте

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Солдат, проходивший службу в Йыхвиском военном городке, вовремя не вернулся из дома в часть и в итоге предъявил поддельную справку о коронавирусе, за что на 7 суток был отправлен в арестантскую камеру.

Иллюстративное фото: Сийм Лыви / ERR

После истечения срока трехдневной увольнительной срочник позвонил в часть и сообщил, что он заболел, а затем перестал выходить на связь, пишет в четверг газета "Северное побережье".

Лишь через девять дней рядовой вернулся в часть, да и то только после того, как старший группы лично приехал за ним из Йыхви в Таллинн. В воинской части молодой человек предъявил фальшивую справку о положительном результате теста на коронавирус.

Военнослужащему, пойманному на обмане, назначили семь суток дисциплинарного ареста на основании пункта устава внутренней службы Сил обороны, в котором говорится, что военнослужащий обязан поддерживать репутацию добросовестности Сил обороны.

"Честность выражается, с одной стороны, в смелости признаться и говорить правду, а с другой - в честности по отношению к общественности и коллегам", - гласит этот пункт устава.





ERR