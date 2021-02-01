"Незаконному пересечению границы можно препятствовать силой"

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По словам министра внутренних дел Кристьяна Яани, хотя с начала года было всего три попытки нелегального пересечения эстонской границы, Департамент полиции и погранохраны готов к возможности массового наплыва нелегальных мигрантов. Среди прочего, у пограничников есть право применять силу для пресечения таких попыток.

Министр внутренних дел Кристьяна Яани. Фото: DELFI

"Независимо от того, что Эстония сейчас не сталкивается с давлением в связи с нелегальной миграцией, мы провели очень большую подготовку, чтобы ее предотвратить", - сказал Яани в четверг в передаче "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio.

"Эстонское государство обязано всесторонне препятствовать незаконному пересечению границы и задерживать лиц, которые пересекли границу незаконно", - добавил он.

Министр пояснил, что в Эстонии пересечение границы разрешено только через погранпункты, а нарушителей этого требования может ждать наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. С другой стороны, в Эстонии действует международное право, согласно которому человека нельзя выслать обратно в страну, где его жизни может грозить опасность.

"Это ситуация, в которой человек ходатайствует о предоставлении международной защиты. Эстонское государство обязано всегда рассматривать такие ходатайства, после чего принимается решение о репатриации или предоставлении международной защиты", - пояснил Яани.

Министр добавил, что когда пограничники видят человека, который начинает переходить границу в неположенном месте, то его сначала предостерегают и сообщают ему о том, что он нарушает закон. "Если человек не подчиняется устному предупреждению, то у нас есть право применять силу и принуждение", - сказал он.

Яани подтвердил, что пограничники при необходимости могут применять спецсредства, такие как огнестрельное оружие, резиновые дубинки или электрошокеры, использование которых регулируется законом.

"Если человек четко заявляет о том, что он ходатайствует о международной защите, то наша задача - рассмотреть такое ходатайство согласно международному праву. Если оно не представлено, то у нас есть право принуждением и силой вернуть человека туда, откуда он пришел", - сказал министр.

Ширина приграничной полосы, из которой, по словам Яани, человека можно вернуть обратно, составляет в Эстонии пять километров. "С практической точки зрения отправка назад возможна, наше правовое поле это позволяет", - сказал он.

Яани указал на то, что при незаконном пересечении границы, как правило, остаются следы. Когда нарушитель задерживается на эстонской стороне, организуется встреча с представителем погранслужбы соседнего государства и фиксируется место незаконного пересечения границы. В таком случае другое государство обязано принять обратно такого человека.

"Но часто место пересечения границы найти не удается, или другое государство считает, что его не произошло там, где мы это утверждаем. В такой ситуации ничего не поделаешь, нам приходится его принять, - уточнил министр внутренних дел. - Если же создастся ситуация, когда границу перейдет большое число нелегальных мигрантов, то у нас есть соответствующий план решения такой чрезвычайной ситуации".

Этот план охватывает действия различных ведомств с нелегальными мигрантами. "У каждого учреждения по закону очень конкретные задачи в чрезвычайной ситуации с массовой иммиграцией", - сказал Яани.

Он отметил, что в прошлом году был принят целый ряд поправок в законодательство для быстрого реагирования на массовую миграцию: нелегалов теперь можно задерживать с санкции суда на более длительный срок, есть возможность рассматривать сразу группу ходатайств о международной защите на основании списка, а иммигрантов можно держать во временном заключении.

В ближайшие годы Эстония планирует обустроить сухопутную границу с Россией на протяжении 115 км. По словам Яани, реальная инфраструктура сейчас строится на участке протяженностью 23 километра, еще на 40 км идет подготовительные работы. "Строительство приграничной инфраструктуры имеет исключительно важное значение, о чем свидетельствует происходящее на литовско-белорусской границе", - подчеркнул министр.





ERR