Пожар в многоквартирном доме: насколько нарвитяне застрахованы от такой беды

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На прошлой неделе горячей темой стали два пожара в многоквартирных домах Нарвы и Нарва-Йыэсуу, которые начались почти одновременно - в среду, 28 июля, около половины седьмого вечера. Реакция жильцов обоих домов была примерно одинаковой: «Не ожидали подобного, это - исключительный случай!».

В Нарва-Йыэсуу пожар по деревянному чердаку распространился крайне быстро. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

«НГ» узнала у погорельцев подробности случившегося, а также обратилась к специалистам Спасательного департамента и ведущих страховых компаний Эстонии, чтобы выяснить, действительно ли так уж исключительны эти случаи и что делать, чтобы минимизировать риск пожара, а также возможный ущерб от него.

Рассказывают очевидцы: «Не твой ли дом горит?»

Хотя, к счастью, в обоих случаях обошлось без человеческих жертв, пожар в Нарве нанес серьезный ущерб нескольким квартирам, а в Нарва-Йыесуу стал непригоден к проживанию весь дом целиком.

В пятиэтажке на Вестервалли в Нарве причиной возгорания, по данным Спасательного департамента, предположительно стал невыключенный утюг. Жильцов квартиры не было дома и возгорание обнаружили жители соседнего подъезда, почувствовав запах гари из окна. «Вначале не придал серьезного значения этому запаху, а дым заметил не сразу — дулы сильный ветер, поэтому дым то появлялся, то исчезал. Но минут через пять стало ясно, что горит одна из квартир соседнего подъезда. Мы с соседом оповестили всех, кто был на тот момент в нашем подъезде и пошли в соседний. Долго никто не открывал, и пока я звонил подряд во все квартиры, сосед вызвал спасателей.

Причиной возгорания в доме на Вестервалли в Нарве предположительно стал невыключенный утюг. Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Когда, наконец, мы попали в соседний подъезд и обнаружили квартиру, в которой был пожар — дымовой датчик в ней пищал и из замочной скважины пахло дымом — соседка позвонила хозяйке квартиры, которая оказалась неподалеку. Она тут же пришла, открыла дверь, из которой тут же повалил дым, и сразу же снова ее закрыла. Хозяйка плачет, руки трясутся, мы ее успокаивали, но своими силами сделать было уже ничего невозможно, оставалось только ждать спасателей», - рассказал НГ очевидец. По его словам, помимо почти полностью выгоревшей квартиры, ставшей источником пожара, точно пострадали две соседние — в одной даже обрушился потолок — и квартира снизу, которая была полостью залита водой. «Наш подъезд, к счастью, не пострадал, но именно после этого пожара я понял: жена права, что застраховала наше жилье от всех возможных рисков», - подчеркнул наш источник.

Дому в Нарва-Йыесуу повезло еще меньше. Один из жителей на дома Койдула, с которым пообщалось наше издание, был в Нарве, когда на его телефон посыпались сообщения от друзей и знакомых с вопросом: «Не твой ли дом сейчас горит?»

Примчавшись к своему дому, он еще успел увидеть, как пожар распространился на ту часть дома, где находилась его квартира. «Был момент, когда я даже понадеялся, что пронесет. Но, несмотря на активные действия спасателей, пожар по деревянному чердаку распространился крайне быстро», - рассказал НГ пострадавший. Теперь его жилье требует капитального ремонта. Если потолок в основном пострадал от огня, то гипрок и все, что было сделано из ДСП — паркет, мебель, кухонный блок — безнадежно пропиталось водой. «Когда после пожара открыл дверь в квартиру — на полу повсюду была вода, до сих вычерпываю ее ведрами», - рассказал НГ квартирособственник.

Так пришедшие на помощь одному из погорельцев волонтеры сушат книги частной библиотеки. Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА

Причиной мог стать неисправный кондиционер

В этом небольшом доме трое из десяти собственников не успели застраховать свое жилье. «После случившегося могу сказать одно: если до сих пор тянули со страхованием жилья — больше не откладывайте», - говорит управляющая дома на Койдула, 14 Светлана Моисеева.

Вероятной причиной пожара Спасательный департамент назвал неисправный кондиционер в одной из квартир верхнего этажа. Пока это официально не подтверждено и, по словам управляющей, у КТ нет никаких документов, подтверждающих, что установка кондиционера выполнена специалистом по всем правилам и согласована с товариществом. По правилам же должно быть именно так и в случае, если причиной пожара действительно стал кондиционер, это подтверждает, как опасны самовольные и непрофессиональные электроработы, подчеркивает управляющая.

С учетом современных электроприборов, на мощность которых электропроводка старого жилого фонда вовсе не рассчитана, а также современных отделочных материалов, которые вовсе не переносят воды, страхование имущества для КТ должно быть делом первостепенным.

По словам Светланы, за сорок лет ее работы это первый серьезный пожар в квартирном доме. «В этом плане случай, действительно, уникальный. Однако я и раньше всегда советовала членам КТ страховать как дом в целом, так и свое собственное жилье». Сейчас в доме на Койдула жить невозможно — не говоря уже о сгоревших и залитых водой квартирах, огонь серьезно повредил несущие конструкции крыши, которые теперь нуждаются в восстановлении. «Пока же крыша держится на честном слове, в любую минуту может улететь. К счастью, имущество КТ было застраховано, эксперт от страховой компании уже приезжал оценить ущерб, и, скорее всего, компенсация покроет основные работы по ремонту. Надеемся, что к осени люди смогут вернуться в свои квартиры», - рассказала Светлана Моисеева. Пока же мэрия Нарва-Йыесуу выделила погорельцам временное жилье.

Из семнадцати домов, в которых Светлана является управляющей или членом правления, имущество КТ застраховано примерно в половине. Управляющая надеется, что случившееся заставит людей задуматься, хотя закона, обязывающего КТ страховать свое имущество, нет.

Обязанность следить за исправностью электрооборудования и проводки также полностью лежит на плечах КТ и квартирособственников. «С учетом современных электроприборов, на мощность которых электропроводка старого жилого фонда вовсе не рассчитана, а также современных отделочных материалов, которые вовсе не переносят воды, страхование имущества для КТ должно быть делом первостепенным. Не думаю, что государство может обязать людей к этому, но всегда стоит помнить об опасности потерять свою недвижимость», - поделился своим мнением с газетой председатель одного из нарвских КТ с большим стажем работы

Неисправные электроустановки — на третьем месте

Были ли пожары, которые возникли из-за старой проводки в многоквартирных домах или в отдельных квартирах? Есть у спасательного департамента какие-либо предписание по поводу необходимости поддержания электропроводки в многоквартирных домах в порядке ( аналогичное предписаниям об установке дымовых датчиков, пожароопасных дверей)? Главный инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Артем Иванов рассказал нашему изданию, что в последнее время, к счастью, возгораний из-за старой проводки в многоквартирных домах, а также квартирах – не было. «Люди стараются поддерживать состояние своей электропроводки, а также устройств, приборов, подключенных к электросети. В частных домах это также большая редкость, хотя пара таких случаев имела место», - пояснил главный инспектор.

Предписаний насчёт электропроводки Спасательный Департамент не делает. При проверке домов со стороны спасателей (домашняя проверка) – спасатели могут обратить внимание на испорченную проводку или перенапряженную устройствами сеть и сообщить об этом хозяину или товариществу, не налагая при этом каких-либо штрафов или предписаний.

Как сообщила советник отдела коммуникаций Спасательного департамента Дарья Денисова, за этот год в Ида-Вирумаа произошло 216 пожаров в жилых зданиях. Чаще всего причиной возгорания было курение (41 случай), использование открытого огня (39) и неисправность электроустановки (33).

Нелишне спросить

Какие правила для обеспечения пожарной безопасности в многоквартирных домах всегда следует помнить?

Главный инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Артем Иванов:

« Так как дом, можно сказать, состоит из квартир, то прежде всего нужно начать с них – должен быт установлен дымовой датчик, если квартира больше 60 м2 – два датчика. Если есть газовые системы или приборы, печка, камин – должен быть установлен в квартире и датчик угарного газа.

Лестничные клетки должны быть полностью чисты, без каких-либо предметов, которые могут мешать эвакуации или же быт причиной возгорания.

Двери на улицу должно легко открываться, без каких-либо помех.

Подвал должен быть чистым, без складирования различных вещей (коляски, велосипеды, мебель, цветы, ковры).

Если требуется установить противопожарные двери, то это нужно сделать. Противопожарная дверь не стоит дороже обычной, как это принято думать, но значительно дольше помогает не пропускать дым и температуру.

Нельзя курить в подъездах, и нежелательно курить в квартире.

В случае возникновении опасности звонить 112. Также рекомендую повесить информационные листы от Спасательного Департамента в подъезде, чтобы люди могли ознакомиться с основными правилами соблюдения пожарных норм.

Всегда можно заказать проверку от спасателей или взять контакт инспектора, позвонив 1524 (24/7, бесплатно), также контакты есть на странице Спасательного Департамента – rescue.ee

Мифы и правда о страховании жилья

Так или иначе, довольно значительное число пожаров и огромный ущерб от них предполагают и то, что большая часть многоквартирных домов в Ида-Вирумаа застрахована.

Однако это не так. Точной статистики нет, но по данным из различных источников, процент застрахованного жилья в нашем регионе — от 40 до 60 процентов. Как выяснилось в ходе небольшого блиц-опроса, проведенного нашей реакцией, люди опасаются, что в случае несчастья не получат компенсации, так страховая компания докажет, что все произошло по их вине.

В частности, наиболее распространен миф о том, что если в доме или квартире старая электропроводка, то в случае пожара компенсация не полагается. Действительно ли это так? НГ попросила ответить на это вопрос представителей трех ведущих эстонских страховых компаний.

Менеджер по маркетингу страховой компании Salva Марис Раудоя рассказала НГ, что это не совсем так. «В частности, важно, чтобы электропроводка (как и все другие системы) не нарушала существующие законы, такие как Закон о пожарной безопасности и т. д. В этом смысле, по крайней мере, Salva не наложил никаких временных ограничений на возраст электропроводки. Если все в соответствии с действующими законами, а система поддерживается и находится в порядке, не имеет значения, старая проводка или новая. Это правда, что если выяснится, что пожар возник, например, из-за неправильно установленной электропроводки, нарушения каких-либо правил безопасности и т. д., страховая компания может сократить выплаты по претензиям до 50%», - пояснила специалист.

Вейко Сепп, менеджер по страхованию имущества If Kindlustus, на это вопрос ответил так: «Если страховая компания оформила страховой полис, с помощью которого застрахован риск пожара, то в случае пожара ущерб не будет возмещен без уважительной причины. Старая электропроводка не может быть поводом для отказа здесь в компенсации».

«Каждый владелец квартиры может и должен прилежно владеть собственной квартирой, - поясняет старший куратор отдела имущественного ущерба Ergo Туули Калберг. - Каждый собственник квартиры также может иметь право голоса в совместном управлении квартирным товариществом, вносить предложения по благоустройству дома и сообщать о любых подозрениях на неисправность.

Заключение договора страхования не освобождает владельца квартиры от обязанности проявлять осторожность. Вы должны бережно относиться к своему имуществу и делать все возможное, чтобы предотвратить повреждение. Если это было сделано, даже в случае ущерба, нет сомнений в том, что страхование возместит ущерб».

Хорошие примеры

Покрывает ли страховка основные расходы на ремонт дома в случае серьезного пожара? Представители страховых обществ смогли привести хорошие примеры того, как благодаря компенсации погорельцам удалось сохранить крышу над головой.

«Например, пожар в апреле прошлого года в селе Иру Харьюского уезда. Дома никого не было, но сработала пожарная сигнализация и автоматически уведомила охранную компанию, а сосед тоже сообщил о пожаре. Хотя пожарные прибыли быстро, и владельцы даже смогли вывезти часть имущества, здание было полностью разрушено пламенем и водой для тушения. Ущерб составил около 165 000 евро, из которых 24 000 евро - домашнее имущество. Сальва компенсировал убытки и уже через 8 месяцев, то есть к концу года, семья смогла переехать в новый дом», - рассказывает Марис Раудоя.

«Была повреждена квартира в многоквартирном доме. Неисправность холодильника вызвала пожар на кухне, который быстро распространился. К счастью, в квартире был датчик дыма, тревогу услышали соседи и вызвали спасателей. Пожар был потушен, но ущерб имуществу оказался велик.

Ущерб был нанесен не только владельцу квартиры. Поскольку возникло подозрение, что женщина, проживающая в соседней квартире, находилась дома, но не ответила на стук, спасатели взломали ее дверь, чтобы убедиться, что ее жизни ничего не угрожает. Фасад жилого дома был поврежден, потому что из-за жары разбилось окно, и из окна вылетела сажа. Вода для пожаротушения повредила квартиру внизу.

К счастью, страхование возместило восстановление квартиры, домашнего имущества, которое находилось в ней и было разрушено, а так как в квартире нельзя было жить после пожара, то и стоимость аренды временного жилья.

Владелец квартиры также застраховал свою ответственность на достаточную сумму - это позволило возместить ущерб, нанесенный соседям и квартирному товариществу», - привела пример Туули Калберг.

По словам Вейко Сеппа, в первую очередь страховая компания заинтересована в быстром восстановлении поврежденного здания, чтобы люди могли как можно скорее вернуться домой. В большинстве случаев благодаря компенсации поврежденное здание удается восстановить за 6-12 месяцев.

В заключение хотим подчеркнуть, что привели все эти примеры отнюдь не как рекламу,а лишь как информацию к размышлению. Впрочем, как отмечают все три страховые компании, в последнее время — возможно, увы, именно благодаря широко обсуждаемым случаям пожаров в многоквартирных домах — интерес к этому виду страхования заметно вырос.



Ирина ТОКАРЕВА