Проводники из Эстонии помогали группам нелегалов

Дата публикации: Вчера, 14:39 Просмотрено: 93

В минувшую пятницу в краю Аугшдаугавас на незаконном пересечении государственной границы задержана группа нелегалов: 10 граждан Ирака и один ливиец. Также с ними были и проводники из Эстонии. На следующей день в этом же крае задержали одного индийца и одного ланкийца, пишет RusDelfi.lv.

Фото: ARGO INGVER

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), задержание провели пограничники Силенской заставы (Даугавпилсское управление ГПС).

В обоих случаях начаты уголовные процессы за незаконное пересечение границы в группе. Все задержанные направлены в Центр по размещению задержанных иностранцев "Даугавпилс".

Что касается латвийско-белорусской границы, то пока там не зафиксированы массовые нарушения. С начала этого года на незаконном пересечении этой границы задержаны 23 гражданина Ирака, один сириец, один ланкиец, один индиец и один гражданин Беларуси.





DELFI