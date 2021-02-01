ФСБ: Эстонский консул интересовался российскими планами в Арктике

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Дата публикации: Сегодня, 12:30 Просмотрено: 65

Задержанный в начале июля при получении закрытой информации от гражданина России консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте интересовался сведениями о российских планах в Арктике, заявила во вторник Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Март Лятте. Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике», - сообщили «Интерфаксу» во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужба также опубликовала часть видео со встречи дипломата с гражданином РФ, в ходе которой собеседники обсуждают получение информации «о политике в арктической зоне».

На видео также снято задержание консула. Он был доставлен в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Я вам объявляю, что вы были задержаны при получении сведений закрытого характера, которые касаются безопасности Российской Федерации», - объявил дипломату сотрудник спецслужбы.

В ФСБ сообщили, что решение об обнародовании видео было принято в связи с решением МИД РФ о высылке сотрудника посольства Эстонии в России.

«В ответ на объявление Марта Лятте персоной нон-грата МИД Эстонии без каких-либо оснований выслало из страны третьего секретаря посольства России в Эстонии. В ответ на недружественные действия эстонской стороны, которая безосновательно выслала из Эстонии российского дипломата, 3 августа 2021 г. МИД России объявило персоной нон-грата сотрудника посольства Эстонии в России», - сообщили в ЦОС.





BNS