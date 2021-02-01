Кандидат в президенты: поддерживаю строительство завода и однополые браки

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Президент Академии наук Тармо Соомере побеседовал во вторник с представителями фракции Социал-демократической партии, чтобы заручиться их поддержкой на выборах президента страны. На онлайн-встрече он высказался в поддержку легализации однополых браков, поддержал строительство целлюлозного завода, призвал бороться с неравенством и пообещал проводить единую внешнюю политику Эстонии, если станет главой государства.

Тармо Соомере. Фото: Siim Lõvi / ERR

Встреча Тармо Соомере и соцдемов в видеоформате длилась около полутора часов. Вначале Соомере представился и рассказал о том, каким видит идеального президента. По его мнению, глава государства должен искать точки соприкосновения, быть балансиром, не вмешиваться в вопросы повседневной политики, но нести ответственность за основные ценности.

По словам Соомере, если он станет президентом, то будет чаще привлекать ученых к процессу принятия решений в стране. Политики не обязаны основываться в своих решениях на рекомендациях ученых, но самые важные предложения должны быть у президента на столе. В качестве важной проблемы Соомере выделил существующее в стране неравенство и необходимость двигаться к более равноправному обществу.

Когда лидер социал-демократов Индрек Саар спросил Соомере, могут ли его слова о равенстве означать поддержку перехода к более справедливой или прогрессивной налоговой системе, кандидат в президенты уклонился от прямого ответа. Он сказал лишь, что у него есть мнение по данному поводу, но поскольку этими вопросами занимается Рийгикогу, президент не должен вмешиваться.

На вопрос Ивари Падара, мог бы Соомере как президент последовать примеру Керсти Кальюлайд и не поддержать закон, разрешающий отменить вторую пенсионную ступень, Соомере также ответил неопределенно. Он отметил, что в данном вопросе проконсультировался бы с экспертами. Кандидат в президенты добавил, что не забирал деньги из второй ступени.

Марина Кальюранд поинтересовалась, какими могут быть отношения между ЕС и Россией и каким образом решить спор об эстонско-российском пограничном договоре. По мнению Соомере, с Россией необходимо вести диалог и Эстония может играть роль в формировании отношений между Брюсселем и Москвой. Заключение же договора о границе на условиях Тартуского мира, по мнению Соомере, пока невозможно.

Соомере добавил, что намерен проводить единую внешнюю политику, и если станет президентом, полностью сотрудничать с Министерством иностранных дел. Кроме того, Соомере отметил, что может разговаривать с партнерами из России на их родном языке.

Он также выразил мнение, что двойное гражданство может быть легализовано в Эстонии, особенно с дружественными странами. "В этом вопросе я принадлежу к либеральному крылу. Не вижу проблемы, почему бы у человека не могло бы быть нескольких паспортов", - сказал он, отвечая на вопрос Евгения Осиновского.

В ходе встречи Соомере несколько раз отметил, что одной из проблем Эстонии является "утечка мозгов", в том числе отъезд людей, для которых эстонский не является родным языком. В качестве примера он привел тот факт, что в Академии наук остался всего один русскоязычный академик, а в ТТУ мало русских профессоров. По словам Соомере, страна должна приложить все усилия, чтобы каждый родившийся здесь хотел связать свое будущее с Эстонией и вносить максимальный вклад в жизнь общества.

На встрече обсуждались также права меньшинств и закон о сожительстве. Эдуард Одинец поинтересовался: "Керсти Кальюлайд заявила, что не провозгласила бы закон, отменяющий закон о сожительстве. Что бы сделал Тармо Соомере?"

Соомере ответил, что президент не обладает правом вето и, если закон не противоречит Конституции, он должен быть провозглашен, а президент может подать в отставку.

Вопрос о лесном хозяйстве поднял Лаури Ляэнеметс, который поинтересовался, не слишком ли много леса вырубается в Эстонии и разумно ли строить в стране целлюлозный завод. Соомере сказал, что у него нет данных по этому спорному вопросу. Вместе с тем он открыто поддержал строительство целлюлозного завода, так как это целесообразно с экономической точки зрения. По его мнению, экологические риски можно снизить, а появление завода в стране положительно скажется на развитии отечественной науки.

Отвечая на вопрос Калви Кыва об использовании горючего сланца, президент Академии наук ответил, что сланец в настоящее время является единственным способом обеспечить энергетическую безопасность Эстонии. Если же проблема энергетической зависимости будет решена, производство электроэнергии и топлива из горючего сланца можно будет прекратить и использовать его только в химической промышленности.

Соомере также положительно оценил возможность строительства в Эстонии атомной электростанции. По его словам, АЭС является относительно безопасным вариантом производства энергии, хотя в обществе и существуют опасения по поводу ядерной энергетики. Соомере сказал, что энергетические возможности Эстонии могут быть максимально широкими, и неразумно сразу же отказываться от конкретных решений.

Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере на этой неделе встретится с представителями большинства парламентских партий. В понедельник он побеседовал с представителями фракции Партии реформ и центристами, в четверг пообщается с членами фракции партии "Отечество".





ERR