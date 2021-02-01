В Кохтла-Ярве 27 августа пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек

Дата публикации: Вчера, 16:12 Просмотрено: 140

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент Эстонии в сотрудничестве с ветеринарными клиниками организует кампанию вакцинации домашних животных от бешенства. В Кохтла-Ярве бесплатная вакцинация собак и кошек пройдет 27 августа.

Иллюстративное фото: K-nekoTR / Creative Commons/(CC BY-NC-ND 2.0)

Животное, подлежащее вакцинации, должно быть здоровым и возрастом не менее 3 месяцев, передает официальный сайт города.

Пункты вакцинации в Кохтла-Ярве:

10:00 Ярвеская часть города, Keskallee 19 (парковка у здания Городского управления)

11:00 Поселок Кява, Ehitajate 120a (возле магазина Andriola)

12:00 Народный дом Кохтла-Нымме

13:00 Сомпа, Humala tn 1 (у здания сомпаского клуба)

14:00 Ahtme mnt 61 (Ахтмеский атлетический зал)

15:00 Ахтмеская часть города, Sõnajala 5 (парковка в Старом Ахтме)

16:00 Кукрузе, Lehe 10a (перед бывшим музеем сланцевой промышленности)

Вакцинация собак и кошек требуется не реже одного раза в два года. Если у вашего питомца есть паспорт или другой документ, в который нужно внести информацию о вакцинации, возьмите его с собой.





ERR