В гимназию за антителами

Дата публикации: Сегодня, 14:45 Просмотрено: 59

За месяц до начала нового учебного года в Кохтла-Ярве организовали массовую вакцинацию всех жителей города, начиная с 12 лет, пишет независимый журналист Евгений Капов.

Пункт вакцинации открылся 2 августа в здании Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Как рассказала журналисту заместитель мэра города по образованию и культуре Нина Алексеева, инициатива организовать массовую иммунизацию в стенах учебного заведения принадлежит директору госгимназии Хендрику Агуру и городскому управлению Кохтла-Ярве. Ее поддержали директора всех городских основных школ, колледжа Таллиннского Технического университета.

Председатель совета Ида-Вируской Центральной больницы, работники которой проводят выездную вакцинацию, советник горуправления Кохтла-Ярве по развитию Валерий Корб заявил журналисту:

— Медики охотно приняли предложение провести выездную вакцинацию. Основная цель этой акции – добиться того, чтобы гимназисты и школьники смогли начать учебный год в обычном, а не удаленном режиме. Дистанционное обучение не дает такого эффекта, как учеба за партой перед лицом преподавателя. Кроме того, вакцинироваться в помещении гимназии могут ведь не только школьники, а все люди, достигшие двенадцатилетнего возраста. А мы знаем, что на северо-востоке Эстонии, где расположен наш город, пока вакцинировалось людей меньше, чем в других регионах страны.





Фото: Евгений КАПОВ

Евгений КАПОВ