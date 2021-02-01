В этом сезоне охоты в Эстонии разрешено застрелить 82 медведя

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Департамент окружающей среды разрешил на первом этапе начинающегося в августе и завершающегося в октябре сезона охоты на медведей застрелить в Эстонии 82 представителей этого семейства млекопитающих отряда хищных.

Иллюстративное фото: Robert Balog / Pixabay

По оценке специалистов, медведям в Эстонии живется хорошо, их численность за последние годы заметно возросла, сообщили в пятницу радионовости ERR.

В департаменте отметили, что уже появились регионы, где медведям становится тесновато. Если территория, необходимая для безопасной жизни медведя становится меньше, они начинают совершать набеги на домохозяйства и разорять их.

Основная цель охоты на медведей — предотвращать наносимый ими людям ущерб, сокращая численность животных и регулируя их активность в регионах, где они причиняют наибольший вред.

На Хийумаа и Сааремаа в этом году охота на медведя не разрешена.





BNS