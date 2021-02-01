Премьер-министр Эстонии об угрозе нелегальной миграции для Прибалтики

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Волна нелегальной миграции, захлестнувшая Литву, представляет опасность для всех стран Балтии, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает ERR.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: news.myseldon.com

По словам премьера, наплыв нелегальных мигрантов является организованной гибридной атакой против стран Балтии. В связи с этим она намерена обсудить пути выхода из кризиса со своими коллегами из Литвы и Латвии.

По данным на сегодняшний день, число нелегальных мигрантов, задержанных в Литве в этом году, достигло 3 282 человек. Беженцы попадают в страну с территории соседней Беларуси.

Власти Литвы обвиняют в наплыве нелегальных мигрантов Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ заявил, что нелегалов в Литву привозят местные преступники, и сравнил власти страны с нацистами.

Накануне министры обороны стран Балтии обвинили Беларусь в гибридной атаке против Евросоюза.





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