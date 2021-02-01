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В стране и мире / РеспубликаСиноптик: август будет более дождливым и прохладным, чем июнь и июль

Дата публикации: Сегодня, 13:13 Просмотрено: 96

В августе жары не прогнозируют, температура воздуха в среднем будет в пределах +20 градусов, начнутся дожди. Осень также обещает быть достаточно теплой.

Синоптик: август будет более дождливым и прохладным, чем июнь и июль
Иллюстративное фото: unotv.com

Об этом в программе "Huvitaja" на Vikerraadio рассказала синоптик Тайми Пальяк.

"Нельзя сказать, что теперь наступит дождливый период, но дожди будут идти часто. В предстоящие выходные ожидаются довольно интенсивные осадки", - сказала синоптик.

В августе будет не жаркое и палящее солнце, а дожди и более свежий воздух, температура - около +20 градусов. Будут и дни, когда воздух прогреется до +25 и +26 градусов. "В целом, погода будет переменчивой, и в настоящий момент нельзя сказать, когда будет засушливая неделя. Скорее, будут дни без дождей, поэтому следует следить за прогнозом погоды", - сказала Пальяк.

По ее словам, и осень может быть теплее обычного.


ERR

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