Митрополит Евгений: даже в пандемию нет преград для молитвы

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Предстоятель Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений возглавил 21 июля литургию в храме Казанской иконы Божией Матери приморского города Силламяэ. В этот день приход храма, где настоятелем протоиерей Николай Терентьев, отмечал престольный праздник.

Владыка Евгений возглавил литургию в день престольного праздника храма Казанской иконы Божией Матери.

21 июля для православного мира большое событие — это день обретения во граде Казани в 1579 году чудотворного образа Пресвятой Богородицы. «Через чудеса, через явления чудотворных и благодатных икон Господь являет всем нам, всему роду человеческому свои милости», - отметил архипастырь в слове проповеди, обращенном к собравшимся в праздничный день в храме прихожанам. Он также сказал, что милость и благодеяния Божия также заключаются и в испытаниях. В частности, мы сейчас переживаем период эпидемии, которая охватила практически весь мир. Эта ситуация — повод каждому из нас подумать и постараться переосмыслить свою личную жизнь.

Прихожане не оставались без духовной поддержки

После литургии состоялись крестный ход и праздничная трапеза. Затем митрополит Евгений в течение часа общался с журналистами из Силламяэ и Нарвы и обстоятельно отвечал на вопросы.

Как Эстонская Православная Церковь приспосабливается к реалиям нынешней сложной обстановки — в условиях пандемии коронавирусной инфекции? Не мешают ли церковной жизни установленные властями ограничения? «Мы живем в спокойном обществе с точки зрения отношения государства к Церкви, но пандемия внесла свои коррективы», - говорит владыка Евгений. Из его пояснений следует, что как только появились первые новости о коронавирусе, то поначалу в церковных кругах, как впрочем и в целом в обществе, глубина опасности не осознавалась. Но затем ситуация приняла серьезный оборот, которая обернулась весной минувшего года временным закрытием для прихожан храмов. Но в период локдауна уставные богослужения в храмах не прекращались, за ними прихожане могли следить в интернете благодаря онлайн-трансляциям. Прихожане также могли посещать храмы после богослужений — поставить свечи, подать записки, помолиться перед иконами. Дежурные священники принимали индивидуально желающих исповедоваться и причаститься. Словом, люди не оставались без духовной поддержки.

Аналогичная ситуация повторилась во время второго локдауна, весной нынешнего года.

Пришлось обращаться за помощью

Владыка Евгений (на снимке слева) и настоятель храма протоиерей Николай Терентьев благословляют иконой участников крестного хода.

По мнению главы ЭПЦ, у определенной части населения сохраняется боязнь посещать храмы, прихожан стало меньше, и это сказывается на экономическом положении приходов — ведь храмы существуют за счет пожертвований от прихожан. Владыка Евгений откровенно говорит, что финансовая ситуация в ЭПЦ сложная. Причем, наиболее в сложном состоянии оказался Таллиннский кафедральный собор Александра Невского. Даже пришлось в декабре объявлять с амвона, что нечем платить за отопление главного православного храма в эстонской столице. Люди откликнулись на призыв и помогли собору.

Митрополит Евгений возглавляет ЭПЦ три года. Сравнивая прихожан в России и здесь, на эстонской земле, он говорит, что между ними большой разницы нет.

С властями Эстонского государства отношения ЭПЦ строятся через Совет Церквей Эстонии, в который входят представители разных христианских конфессий, включая ЭПЦ. Каждый месяц проходят встречи с канцлером МВД, который курирует в республике жизнь религиозных организаций. А касающиеся таллиннских приходов вопросы решаются при взаимодействии с властями эстонской столицы.

Интересуемся у владыки Евгения, случались ли разногласия в ЭПЦ по поводу того, как вести себя в условия пандемии? Приходилось ли главе ЭПЦ вмешиваться в приходскую жизнь, давая соответствующие указания настоятелям приходов?

Отвечая на этот вопрос, архипастырь сказал, что были такие случаи, но в целом в приходах с пониманием отнеслись к ситуации. Руководство ЭПЦ благодаря участию в Совете Церквей и общению с канцлером МВД всегда было в курсе событий, анализировало соответствующие постановления правительства, связанные с коронакризисом и ограничениями, своевременно доводило установки до сведения священников.

Волонтеры посещают нуждающихся

Коронавирус подорвал благосостояние простых людей, и это учитывается в ЭПЦ, социальные службы которой, в том числе в приходах, через волонтеров оказывают помощь нуждающимся. Эта поддержка охватывает, в частности, доставку на дом продовольствия.

Экономические проблемы не обошли стороной и священников и персонал храмов — их зарплаты были снижены до минимума. Но людей не сокращали. Острота ситуации в определенной мере сгладилась тем, что правительство пошло навстречу и оказало финансовую помощь.





Будущее храма в Нарва-Йыэсуу

Затронут был на встрече с главой ЭПЦ и вопрос о том, какая судьба ждет сильно пострадавший от недавнего пожара старинный деревянный храм Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу. По мнению владыки Евгения, следует объявить всеобщий сбор средств. Будет ли храм построен из дерева или другого материала - зависит от структур, которые курируют в государстве эти вопросы.

В тот же день, 21 июля, во время посещения Нарвы митрополит Евгений поздравил епископа Нарвского и Причудского Лазаря с очередной годовщиной архиерейской хиротонии. Архимандрит Лазарь был возведен в Храме Христа Спасителя в Москве в сан епископа 21 июля 2009 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери.





Из биографии владыки:

Владыка Евгений (Решетников Валерий Германович) родился 9 октября 1957 г. в Казахстане. Отроческие и юношеские годы провел в Кирове. Учился в Кировском строительном техникуме. В 1977-1979 гг. служил в рядах Советской армии.

После демобилизации работал в Вятском епархиальном управлении.

В 1983 г. закончил Московскую духовную семинарию, в 1987 г. —Московскую духовную академию. 27 июля 1986 г. пострижен в монашество с именем Евгений.

В 1995 г. назначен ректором Московских духовных школ.

29 мая 2018 г. на внеочередном Соборе ЭПЦ МП избран предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Как только владыка Евгений был назначен главой ЭПЦ, он поставил задачу посетить все приходы в Таллиннской и Нарвской епархиях (всего в ЭПЦ 37 приходов). В некоторых приходах предстоятель ЭПЦ побывал уже несколько раз.

Владыка Евгений сохраняет связь с малой родиной — городом Кировом, где прошли его отроческие и юношеские годы. Он старается посещать Вятский край каждый год.





Евгений АШИХМИН

Фото: Евгений АШИХМИН