В Нарве и окрестных дачах теперь можно вакцинироваться в автобусе

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Нарвская больница при содействии мэрии и Спасательного департмента со среды, 28 июля, запустила специальный автобус, внутри которого медики больницы сделают всем желающим прививки от коронавируса. Автобус будет работать по графику (см. ниже), каждый день делая остановки в посещаемых местах Нарвы, Нарва-Йыэсуу, а также в садовых товариществах.

Главная медсестра Нарвской больницы Наталья Метелица показывает: как и положено по инструкции, в автобусе есть все оборудование, чтобы при необходимости оказать помощь после прививки.

Белый автобус с надписью по борту Narva Haigla vaktsineerib («Нарвская больница вакцинирует») в понедельник стоял во дворе больницы, руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ и главная медсестра Наталья Метелица показывали журналистам, как и чем он оборудован. Внутри имеется все необходимое: холодильник для хранения вакцины, столы с компьютерами для регистрации пациентов и столы проведения для вакцинации. Также в автобусе имеется туалет, кондиционеры и места, где можно посидеть положенные после вакцинации 15 минут. У медиков будут под рукой все средства для оказания скорой помощи в случае необходимости: реанимационный чемоданчик и оборудование для реанимации, кушетка, кислород. Стерильность в автобусе также обеспечена, для этого имеются все необходимые моющие средства, и водитель будет регулярно проводить в нем уборку.

В переоборудованном под мобильный пункт вакцинации автобусе благодаря помощи Спасательного департамента установлен электрогенератор, что обеспечит надежную работу холодильника и другого оборудования. «Мы постараемся оказаться как можно ближе к потенциальным пациентам. Может быть те, кто сомневается, все-таки придут вакцинироваться, если мы будем рядом вместе с автобусом вакцинации», - сказал журналистам Аго Кыргвеэ. По словам Натальи Метелицы, при вакцинации в автобусе медики всегда готовы выслушать пациентов, которые беспокоятся, нет ли у них противопоказаний к вакцинации, и дать все необходимые консультации.

Пока в автобусе будут прививать вакциной Pfizer. При этом пациентам будут сразу же назначать удобное для них время для получения второй дозы вакцины в Нарвской больнице.

Первоначально больница планировала получить для вакцинации в автобусе вакцину Janssen, поскольку достаточно одной дозы этой вакцины для полной вакцинации. Однако оказалось, что пока в Эстонии этой вакцины не так много. Поэтому пока в автобусе будут прививать вакциной Pfizer. При этом, подчеркнула Наталья Метелица, пациентам будут сразу же назначать удобное для них время для получения второй дозы вакцины в Нарвской больнице. «На телефон придет напоминание о второй вакцинации, если человек в это время не сможет прийти в больницу — можно назначить новую дату. Также иногда пациенты звонят и сообщают, что сделали вторую прививку во время отпуска в одном из пунктов вакцинации, где не требуется предварительная регистрация. Это тоже допустимо», - рассказала Наталья Метелица. Обычно вторую прививку Pfizer назначают через шесть недель после получения первой дозы, но ее можно сделать и раньше, например, через три недели.

Мэр Нарвы Катри Райк и руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвее надеются, что прививочный автобус поможет сделать процесс вакцинации активнее.

«В Нарве вторую дозу вакцины без предварительной регистрации можно будет получить и в ДК «Ругодив», где пункт вакцинации будет работать, скорее всего, до сентября», - напомнила мэр Нарвы Катри Райк. То, что пока вакцинация как взрослых, так и детей старше 12 лет идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, беспокоит, призналась мэр. К примеру, к понедельнику в Тарту было привито 40 процентов школьников, а в Нарве — только шесть.

График работы автобуса вакцинации до 1 августа следующий:

29.07 (10 – 13.00): Петровская площадь в Нарве

(15 – 19.00): Йоаорг (ул. Рая, 5)

30.07 (10 – 13.00): PRISMA (парковка)

(15 – 19.00): AÜ BALTIKA (ул. Палавусе, 69, площадка возле магазина)

31.07 (10–18.00): Нарва-Йыэсуу (ул. Поска, 26)

01.08 (13–17.00): Нарвский ледовый холл (ул. 26 Июля,4).

Будет работать и на фестивале

В дальнейшем автобус вакцинации планируется направить полностью на нарвские дачи, график его работы будет опубликован на сайте больницы и в СМИ, также информацию будет распространять руководство садовых товариществ. На фестивале Station Narva с 5 по 7 августа вакцинационный автобус у входа в Нарвский замок будет работать так: 5 августа — с 11.00 до 20.00, 6 и 7 августа: с 11.00 до 00.00.





Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Ирина ТОКАРЕВА