Эстония продолжит свою миссию в Ираке одним штабным офицером

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Дата публикации: Сегодня, 15:45 Просмотрено: 79

США в конце этого года завершат свою миссию в Ираке, Эстония планирует продолжить свою миссию, оставив в Ираке своего штабного офицера.

Иллюстративное фото: lenta.ru

«Мы поддерживаем с американцами тесное общение. Они пояснили, что новость о присутствии сил США в Ираке обусловлена необходимостью изменить прежде всего локальные приоритеты. Подразделения США сосредоточатся не на боевых задачах, а на обучении иракских военных», - пояснил BNS пресс-секретарь Министерства обороны.

По его словам, в соответствии с договоренностью, сотрудничество США и Ирака в сфере обороны в будущем полностью сосредоточится на обучении, консультировании, обмене информацией в сфере обороны и разведки.

США продолжит оказывать поддержку обучающей миссии НАТО, в состав которой также входит подразделение из 37 эстонских военнослужащих, ротация которых в этом году будет последней.

«В дальнейшем Эстония планирует участвовать в миссии в Ираке своим одним штабным офицером», - добавил пресс-секретарь Министерства обороны.

Эстонское подразделение Estguard-4 начало свою миссию в Ираке в июне этого года. В его составе в основном члены ополчения Кайтселийт.





BNS