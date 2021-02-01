Белка-летяга соорудила гнездо в поселке Ида-Вирумаа, несмотря на людей

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Белка-летяга может спокойно существовать и вблизи поселений. Например, в ида-вируском поселке Ийзаку белка облюбовала дерево в двух метрах от двора дома.

Фото: RMK

Ареал обитания находящейся под охраной белки-летяги расширяется. Животное, которое считается пугливым, можно заметить в парках и вблизи поселений.

"Белок-летяг важно охранять, так как это мелкое млекопитающее с огромными глазами является индикатором жизнеспособности лесов", – рассказал радионовостям ERR исследователь белок-летяг, териолог Уудо Тимм.

Долгое время считалось, что белка-летяга – ведущее ночной образ жизни пугливое животное, но в последнее время появляется все больше доказательств того, что зверек не против соседствовать с людьми. В Финляндии, например, белка-летяга облюбовала городской лесопарк, так как именно там было много осин с дуплами.

"Когда за лесом ухаживают, то больные и имеющие дупла деревья идут на дрова. А в парках и лесопарках такие деревья с целью заготовки дров не валят. Осины в них вырастают, и в них появляются дупла – именно то, что нужно белкам-летягам", – пояснил ученый.

В ида-вируском поселке Ийзаку животное и вовсе поселилось рядом с домом. "Там рядом двор с детскими качелями и лесенкой для выбивания ковров. И двух метрах от него гнездится белка-летяга. Так что животное спокойно может жить рядом с людьми", – сообщил Тимм.

Еще пять лет назад в Эстонии было всего 27 мест обитания белки-летяги, теперь – 90. Увеличить их число помогло ограничение вырубки лесов. Особенно белкам-летягам нравится в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа. Недавно животное также обнаружили на граничащем с Россией островке в ида-вируской деревне Пермискюла.





ERR