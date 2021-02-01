В стране и мире / Республика

Дата публикации: Вчера, 15:52 Просмотрено: 118

Каллас и Ратас представят фракциям новых кандидатов в президенты, сообщил новостной портал ERR.

Фото: Правительство Эстонии / CC BY-NC 2.0

Партия реформ и Центристская партия выбрали потенциальных кандидатов для президентских выборов. В понедельник председатели партий представят кандидатов обеим фракциям. Председатель Центристской партии Юри Ратас и председатель Партии реформ Кая Каллас обсудили потенциальные кандидатуры в воскресенье вечером.

Центристская партия представит кандидата фракции после заседания, которое пройдет в понедельник днем, а реформисты соберутся на виртуальное заседание в понедельник в 8 часов вечера.

Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев подтвердил в интервью ERR, что темой заседания будут президентские выборы, но имен кандидатов он не назвал.

Для выдвижения кандидата в президенты Рийгикогу необходима поддержка 21 депутата. Для того чтобы стать избранным президентом Республики, за кандидата должны проголосовать не менее 2/3 состава парламента, то есть 68 депутатов.

Спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал на 30 августа внеочередную сессию в зале заседаний замка Тоомпеа. Заседание начнется в 13:00. На повестке дня – выборы президента Эстонии.





BNS