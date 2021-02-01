Хозяева эстонских хуторов приглашают жителей страны к себе в гости

Дата публикации: Сегодня, 15:30 Просмотрено: 73

Жители Эстонии вновь могут познакомиться с современными фермами, узнать специфику их работы, прикоснуться к разнообразию сельской жизни и отведать хуторские блюда, сообщает sputnik-meedia.

Фото: avatudtalud.ee

Дни открытых хуторов пройдут по всей Эстонии в предстоящие выходные, 24 и 25 июля. Хозяева будут ждать гостей с 10 до 17 часов.

Заинтересованные могут всей семьей посетить большие и маленькие фермы, познакомиться с интересными животными, растениями и сельскохозяйственной техникой, отведать настоящую фермерскую еду, посетить экскурсии и мастер-классы.

На каждом хуторе подготовлена своя программа, которая отражает специфику конкретного хозяйства, а также у посетителей будет возможность узнать, как устроена современная ферма и принципы ее работы.

Организаторы советуют выбрать для поездки удобную одежду, взять с собой наличные деньги, обязательно следовать инструкциям хозяев, не кормить животных без разрешения, по возможности оставить своего питомца дома. А в целях сохранения природы от пластиковых отходов можно привезти свои тарелки и столовые приборы.

Но главное - зарядиться хорошим настроением и не спешить с фермы на ферму, чтобы вдоволь насладиться душевной обстановкой.

Стоит обратить внимание, что большинство хуторов будут открыты оба дня, а некоторые только в воскресенье. Более подробную информацию, а также интерактивную карту мест для посещения можно найти на сайте организаторов.





sputnik-meedia