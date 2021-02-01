Департамент: на пляжах Эстонии вода была нестабильного качества

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В последние четыре года в воде на пляжах Штромка в Таллинне, Раэкюла в Пярну и Вана-Пярну находили бактерии, которые могут вызвать проблемы со здоровьем у людей с ослабленным иммунитетом.

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Как пояснила советник по вопросам здоровья окружающей среды Департамента здоровья Наталья Шубина в программе "Утро доброе!" на Радио 4, по европейскому законодательству качество воды для купания отслеживается за последние четыре года. "На этих трех пляжах в последние четыре года вода была нестабильного качества. Там проводится усиленный контроль качества воды. Например, на Штромке пробы берут еженедельно", - сказала Шубина.

В целом воду на официальных пляжах Эстонии проверяют как минимум пять раз за сезон. "Если владелец пляжа желает, он может проверять воду чаще. Обычно так и делается. При подозрении на загрязнение количество проверок увеличивается", - отметила она.

Воду проверяют на два микробиологических показателя - кишечный энтерококк и кишечную палочку. "Это бактерии, обитающие в кишечнике человека и теплокровных животных. Они живут в воде непродолжительное время. Таким образом их наличие в воде позволяет судить о свежести и степени загрязнения водоема", - пояснила она, добавив, что этим летом в Эстонии погода благоприятствует размножению микроорганизмов в водоемах.

При этом представитель Департамента здоровья отметила, что у водоемов хорошие самоочищающие способности. "В течение довольно быстрого времени водоем очищается сам. По правилам, мы берем повторные пробы, и если есть тенденция к разрастанию количества микробов, тогда обнародуется запрет на купание. Если повторная проба хорошая, то никакой опасности нет, и можно спокойно купаться в этом водоеме", добавила Шубина.

За динамикой распространения вибрионов в Балтийском море следят давно

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний достаточно давно следит за динамикой распространения вибрионов в Балтийском море. "Этих бактерий 77 видов и еще больше подвидов. Например, холерный вибрион имеет 200 серотипов, но только О1 и О139 может вызывать холеру", - пояснила Шубина.

В целом среди вибрионов много так называемых условно патогенных, которые могут вызвать целый ряд заболеваний у людей с ослабленным иммунитетом. "При попадании такой воды в организм может появиться кишечная симптоматика, при нарушенный кожных покровах могут загноиться раны, часто встречается воспаление среднего уха, - рассказала специалист департамента. - В этом году мы выявили эти вибрионы на пляжах Харьюмаа, Сааремаа, Хийумаа и Пярнумаа".

Купаться или нет, каждый человек решает сам. "Если есть какие-то проблемы с кишечником, то не стоит купаться в загрязненном водоеме. Не стоит туда пускать и детей. Купаться лучше на официальных пляжах, где вода проверяется" - сказала она, добавив, что в принципе в Эстонии вода на пляжах хорошего качества.

С результатами анализа проб воды на эстонских пляжах можно ознакомиться на странице Департамента здоровья.





ERR