Тратить деньги министерства на рестораны? Что грозит за это депутату?

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Если прошлой осенью, когда Майлис Репс покинула должность министра и ушла в Рийгикогу, ее зарплата даже выросла, то после недавнего решения Центристской партии снять ее с должности председателя фракции, ежемесячные доходы Репс значительно сократились.

Майлис Репс. Фото: ANDRES PUTTING

На посту министра образования и науки Репс зарабатывала 5662,5 евро в месяц, а в Рийгикогу ее зарплата понизилась до 4330,15 евро, но вскоре вновь выросла до 5662,5 евро, когда ее выбрали председателем комисси по делам Евросоюза. Учитывая, что ко всему этому прибавляется компенсация расходов, которая может достигать 30% от зарплаты, то Репс даже выиграла в деньгах после ухода с министерской должности.

Спустя время на посту главы комиссии ее сменил Сийм Каллас, но Репс получила себе лакомую должность председателя Центристской фракции, что гарантировало ей заработок похожего уровня. Также 1 апреля выросла зарплата в Рийгикогу — у простых депутатов до 4399,43 евро, а у вице-спикера, председателей комиссий и фракций — до 5753,1 евро.

Однако во вторник правление Центристской партии решило, что после очередного скандала Майлис Репс больше не будет занимать должность председателя фракции центристов, а также покинет пост заместителя председателя Центристской партии.

В итоге Репс теперь получает зарплату обычного депутата Рийгикогу, и ее доходы разом понизились на 1353,68 евро в месяц.

Очередной скандал вокруг Репс разразиося, когда стало известно, что 13 января 2020 года, когда Майлис Репс еще занимала должность министра образования и науки, то она отметила свой 45-летний день рождения с однопартийцами в элитном ресторане Mon Repos в Кадриорге, а счет же оплатило Министерство науки и образования.

Причем это не первый скандал, в который угодила Репс из-за использования денег министерства не по назначению. В ноябре 2020 года стало известно, что личный водитель Репс, за которого платит министерство, возит чаще ее детей, чем саму Репс.





DELFI