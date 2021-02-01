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Дата публикации: Сегодня, 14:59 Просмотрено: 150

Таллиннская скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, передает RusERR.

Скорая помощь уволила 15 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться
Фото: ILMAR SAABAS

Об этом в интервью "Радио 4", вышедшем в эфир в четверг в рамках передачи "Подробности", рассказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

"Они получены документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", — сказал Адлас.

Ранее стало известно, что не желающие вакцинироваться медицинские работники организовали свой профсоюз и обратились к властям Таллинна с призывом уволить самого Рауля Адласа.

Всего в столичной скорой помощи работают около 500 человек.


DELFI

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