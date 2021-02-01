Пожароопасный период: в Эстонии смягчаются ограничения

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В воскресенье, 18 июля, в четырех уездах Эстонии было объявлено пожароопасное время. Учитывая прогноз погоды, уровень пожарной опасности на открытой местности, а также частоту лесных и ландшафтных пожаров, Спасательный департамент смягчает ограничения, действующие во время пожароопасного периода.

Лесной пожар. Фото: Спасательный департамент

С 21 июля 2021 года пожароопасный период объявлен в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Пярнумаа и Тартумаа. Ограничения в Ярвамаа со среды больше не действуют.

Во время пожароопасного периода в лесах и местах, где произрастают растения и есть торфяная почва запрещено разводить костры, делать гриль, курить, а также заезжать туда на моторно-транспортном средстве и парковаться.

"Пешком или на безмоторном транспортном средстве в местах с высокой пожароопасностью передвигаться можно, но следует избегать таких действий, как курение, разведение огня и готовку на гриле, - объяснила эксперт отдела превенции Сандра Репп. - Нужно помнить, что передвижение на моторно-транспортном средстве на этих территориях все еще запрещено, так как именно от их искр начинается большая часть пожаров в лесах и на открытой местности".

При необходимости в лесах можно производить лесные работы, однако, за все действия отвечает владелец леса. Также разрешены работы по переработке торфа и сельскохозяйственные работы. Разводить костер или готовить на гриле запрещено как в своем лесу, так и в лесу RMK. "Делать гриль и разводить костер можно только в своем дворе, очень осторожно. Место разведения костра должно быть обложено камнями или землей, а погода не должна быть ветрено, - объяснила Репп. - Под рукой обязательно должны быть первоочередные средства для тушения огня. Перед уходом стоит убедиться, что огонь погас".

Во время пожароопасного периода Спасательный департамент оценивает ситуацию согласно карте пожароопасности. "Погодные условия меняются, и мы анализируем карту каждый день, - сказала Сандра Репп. - Спасательный департамент старается как можно меньше вводить ограничений и смягчать их сразу, как только ситуация улучшится".

Даже маленькая ошибка на природе привести к серьезным последствиям – пожары в лесах и на открытой местности угрожают природе, животным, людям и их домам. В этом году в Эстонии произошло 659 пожаров в лесах и на открытой местности, из них 100 произошли в первые три недели июля.





ERR